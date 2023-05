Tempesta in arrivo, scatta l’allerta rossa Scuole chiuse. Il sindaco: "Stiamo attenti"

Alle 13.20 di ieri il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini anticipa un’ordinanza pomeridiana che sancirà la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Circolare che puntualmente verrà firmata poco dopo. Quindi oggi niente lezioni. Analogo divieto per gli impianti sportivi. Arriva la bufera. Troppo pericoloso far spostare alunni, studenti e genitori. Oggi verrà presa una decisione su cosa fare domani.

È il sigillo a ceralacca dell’allerta meteo. I modelli matematici degli esperti vanno oltre ogni ragionevole dubbio. E per le prossime 48 ore prevedono la precipitazione di 150 millimetri di pioggia. "La situazione potrebbe essere simile a quella del 2 maggio, ma con un’evoluzione forse più rapida, e con precipitazioni più intense – rimarcano i meteorologi –. I rischi sono elevati. Inoltre l’area interessata da abbondanti precipitazioni potrebbe essere più estesa rispetto all’evento precedente, specie in riferimento ai rilievi".

Il diluvio torrenziale del 2 maggio è stato devastante. Specie in collina. Con centinaia di frane ed esondazioni che hanno fatto collassare strade e terreni; innescando evacuazioni da case ed edifici di decine di persone. La pioggia dovrebbe palesarsi già stanotte. Poi tra la mattinata e il pomeriggio dovrebbe progressivamente accelerare d’intensità.

Gli annunci delle istituzioni nelle loro diverse declinazioni delineano scenari per nulla tranquillizzanti. Il sindaco Zattini, a corredo della decisione di blocco totale delle scuole, ma pure dei centri diurni e degli impianti sportivi, sostiene che "ci troviamo in condizioni che vedono terreni che non sono più in grado di assorbire acqua dopo le precipitazioni dei giorni scorsi. I nostri argini sono sotto controllo ma preferiamo essere prudenti" rimarca Zattini. Che poi dichiara anche la riattivazione del Coc, il Centro operativo comunale: "Ancora una volta, è garantita massima disponibilità di uomini e mezzi. La centrale operativa della polizia locale è stata potenziata e le pattuglie sono tutte allertate, operative e reperibili anche nelle ore notturne e pronte a intervenire in caso di pericolo. Stiamo monitorando, insieme alla Federazione, anche la gara di basket di stasera al Palafiera che porterà da noi migliaia di tifosi". Zattini poi rimarca la gravità dell’evento meteo in arrivo: "I cittadini devono avere cura della propria sicurezza, meglio muoversi il meno possibile ed evitare alvei di fiumi, stare attenti a situazioni che mostrano fragilità particolari e avere cura anche degli animali".

L’effetto tempesta – battezzata Minerva, approdata in Italia ieri dalla Tunisia con cumuli d’aria fredda – fa dire al sindaco di Forlì che "abbiamo inoltre predisposto l’eventuale accoglienza in strutture comunali o alberghieri per potenziali necessità di spostamento".

Il contesto da allarme rosso – così come zona rossa è stata dichiarata da Arpae e dalla Regione tutta la Romagna, in previsione della bufera incipiente – viene ribadito anche dalla decisione di far convergere nei nostri territori personale e mezzi (in tutto 60 unità) della protezione civile del Trentino. Intervento deciso "in conseguenza della richiesta di attivazione avanzata dalla Regione Emilia-Romagna al Dipartimento nazionale della Protezione civile", esclama una nota ufficiale della Regione. Tre le squadre che scenderanno da Trento; una sarà dislocata a Forlì città, le altre a Dovadola e Modigliana. Già ieri sera è stata chiusa la Cervese al chilometro 10 più 500, all’altezza dell’incrocio del torrente Bevano, che per gli esperti potrebbe esondare.

I primi segnali dello scenario da burrasca arrivano già nella mattinata di ieri. Quando si riunisce l’Unità di crisi nazionale, con le prefetture di Bologna, Modena, Forlì-Cesena e Ravenna. "Si è condivisa la possibilità che, nelle aree interessate dall’allerta rossa, possa essere prevista dai sindaci, per la giornata di martedì, la chiusura delle scuole e delle strade più a rischio, a partire da quelle in prossimità degli argini e delle aree franose". Dalla Regione arriva pure l’invito a uffici ed aziende ad affidarsi allo smart working, cioè il lavoro domestico davanti al pc. Invito che viene condiviso anche dal Comune e dalla Camera di Commercio.

A cascata tutto viene rinviato. Eventi e riunioni. Chiude anche la mostra del San Domenico. Poi arriva anche una nota della Rsu della Electrolux, che comunica la "chiusura della fabbrica da parte della direzione azienda, su richiesta della stessa Rsu".