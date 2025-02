Tempi di guida e riposo manomessi, per autista di bus 900 euro di multa

La polizia stradale ha fermato un pullman con a bordo 15 studenti di un liceo in gita scolastica. La pattuglia ha scoperto che l’autista, un 54enne, aveva omesso di inserire nel cronotachigrafo la propria carta di qualificazione del conducente. La sua intenzione sarebbe stata per l’acusa quella di barare sui tempi di guida e riposo giornalieri che ogni autista deve rispettare, non facendo risultare il tempo impiegato per condurre il bus dal deposito di Forlimpopoli alla sede del liceo. Per l’uomo 900 euro di multa e 10 punti decurtati dalla patente.