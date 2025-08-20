’Tempi di Recupero’, ecco il festival. Eventi tra cibo, cultura e sport

Arriva la quinta edizione di Tempi di Recupero che si terrà dal 29 al 31 agosto, allargando il suo raggio d’azione a Santa Sofia e San Piero in Bagno, anche se il cuore dell’evento restano il Borgo di Pianetto (Galeata) e l’osteria ’La Campanara’.

Una tre giorni fitta di incontri, convegni, laboratori, degustazioni, area mercatale, ma soprattutto collaborazioni e scambi sotto il segno di consapevolezza, sostenibilità e bellezza. Il programma del festival include cene speciali con chef creativi, osti chiocciolati Slow Food, Chef to Chef e Michelin, pizze gourmet, picnic scenografici, ma anche degustazioni di vini e birre sostenibili, cocktail consapevoli e gelati creativi. Mercato di prodotti di alta qualità, foraging, conferenze e laboratori del gusto. Attività per bambini durante la seconda edizione del Festival del Recupero Kids. L’ingresso al Festival è libero e senza prenotazione. Le proposte enogastronomiche, i laboratori e alcune attività hanno invece un costo variabile.

Si parte venerdì 29 con il laboratorio ‘Avventure tra foglie di fiume e foresta: scopri le erbe selvatiche con il forager Alessandro Di Tizio. Una passeggiata fra i prati nei dintorni di San Piero in Bagno alla scoperta delle erbe spontanee commestibili. Sempre a San Piero al ristorante stellato ‘Da Gorini’ cena del recupero con Gianluca Gorini, Valerio Serino, Fabio Ingallinera, Cinzia Otro e Michele De Carlo. Invece a Pianetto in contemporanea cena del recupero circolare con: Alessandra Bazzocchi, Riccacrdo Bosco, Juan Lema, Simone De Feo e Paolo Dianini.

Sono numerosissimi gli appuntamenti sabato 30: due pedalate in e-bike dal lago Lungo di San Piero e dal centro cittadino; una passeggiata lungo il parco fluviale e delle sculture di Santa Sofia e, sempre a Santa Sofia, il picnic gourmet tra le sculture. Invece a Pianetto, nel pomeriggio a cura di Rusko ‘Porta il tuo oggetto rotto, lo ripareremo insieme, oltre al convegno al chiostro di Pianetto ‘Foresta e acqua: l’equilibrio della montagna’. Sempre nel pomeriggio da Pianetto escursione a Sant’Ellero a cura di Trail Romagna e Comitato Asc e foraging con Di Tizio. Seguirà al chiostro concerto della Piccola Orchestra Orientabile; pizza del recupero, cena del recupero (acqua) e party del recupero.

Fitto anche il programma dell’ultima giornata domenica 31: colazione dalla Susy, trekking, visite guidate al Museo Mambrini, il pranzo della domenica con 9 chef, il cocktail e il gelato del recupero, foraging, incontro sui giovani che progettano il futuro del territorio, degustazioni di vini francesi, croati e spagnoli, aperitivo e dj set e chiusura festival con la cena dei sindaci.

"Tempi di Recupero è una associazione che riunisce una rete di chef, osti, gelatieri, vignaioli, artigiani e bartender – commenta il presidente Carlo Catani –, sui temi dell’utilizzo integrale delle materie prime e la valorizzazione del recupero gastronomico, e organizza iniziative che puntano a raggiungere l’obiettivo di un sistema alimentare più buono, sostenibile e giusto". "Saper valutare consapevolmente un alimento durante tutta la filiera produttiva è elemento imprescindibile e il nostro obiettivo e aiutarvi a compiere scelte alimentari attente alla salute – conclude – , funzionali alla salvaguardia del pianeta e al genere umano, ma senza mai rinunciare al piacere della tavola".

Il programma dettagliato sul sito: www.tempidirecupero.it