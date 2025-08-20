Sam, un addio pesante

’Tempi di Recupero’, ecco il festival. Eventi tra cibo, cultura e sport

La tre giorni, arrivata alla 5ª edizione, prenderà il via il 29 agosto e il cuore dell’inziativa sarà il borgo di Pianetto

Un’immagine della scorsa edizione del festival, all’interno del chiostro del museo Mambrini di Pianetto (Galeata)

Un’immagine della scorsa edizione del festival, all’interno del chiostro del museo Mambrini di Pianetto (Galeata)

Per approfondire:

Arriva la quinta edizione di Tempi di Recupero che si terrà dal 29 al 31 agosto, allargando il suo raggio d’azione a Santa Sofia e San Piero in Bagno, anche se il cuore dell’evento restano il Borgo di Pianetto (Galeata) e l’osteria ’La Campanara’.

Una tre giorni fitta di incontri, convegni, laboratori, degustazioni, area mercatale, ma soprattutto collaborazioni e scambi sotto il segno di consapevolezza, sostenibilità e bellezza. Il programma del festival include cene speciali con chef creativi, osti chiocciolati Slow Food, Chef to Chef e Michelin, pizze gourmet, picnic scenografici, ma anche degustazioni di vini e birre sostenibili, cocktail consapevoli e gelati creativi. Mercato di prodotti di alta qualità, foraging, conferenze e laboratori del gusto. Attività per bambini durante la seconda edizione del Festival del Recupero Kids. L’ingresso al Festival è libero e senza prenotazione. Le proposte enogastronomiche, i laboratori e alcune attività hanno invece un costo variabile.

Si parte venerdì 29 con il laboratorio ‘Avventure tra foglie di fiume e foresta: scopri le erbe selvatiche con il forager Alessandro Di Tizio. Una passeggiata fra i prati nei dintorni di San Piero in Bagno alla scoperta delle erbe spontanee commestibili. Sempre a San Piero al ristorante stellato ‘Da Gorini’ cena del recupero con Gianluca Gorini, Valerio Serino, Fabio Ingallinera, Cinzia Otro e Michele De Carlo. Invece a Pianetto in contemporanea cena del recupero circolare con: Alessandra Bazzocchi, Riccacrdo Bosco, Juan Lema, Simone De Feo e Paolo Dianini.

Sono numerosissimi gli appuntamenti sabato 30: due pedalate in e-bike dal lago Lungo di San Piero e dal centro cittadino; una passeggiata lungo il parco fluviale e delle sculture di Santa Sofia e, sempre a Santa Sofia, il picnic gourmet tra le sculture. Invece a Pianetto, nel pomeriggio a cura di Rusko ‘Porta il tuo oggetto rotto, lo ripareremo insieme, oltre al convegno al chiostro di Pianetto ‘Foresta e acqua: l’equilibrio della montagna’. Sempre nel pomeriggio da Pianetto escursione a Sant’Ellero a cura di Trail Romagna e Comitato Asc e foraging con Di Tizio. Seguirà al chiostro concerto della Piccola Orchestra Orientabile; pizza del recupero, cena del recupero (acqua) e party del recupero.

Fitto anche il programma dell’ultima giornata domenica 31: colazione dalla Susy, trekking, visite guidate al Museo Mambrini, il pranzo della domenica con 9 chef, il cocktail e il gelato del recupero, foraging, incontro sui giovani che progettano il futuro del territorio, degustazioni di vini francesi, croati e spagnoli, aperitivo e dj set e chiusura festival con la cena dei sindaci.

"Tempi di Recupero è una associazione che riunisce una rete di chef, osti, gelatieri, vignaioli, artigiani e bartender – commenta il presidente Carlo Catani –, sui temi dell’utilizzo integrale delle materie prime e la valorizzazione del recupero gastronomico, e organizza iniziative che puntano a raggiungere l’obiettivo di un sistema alimentare più buono, sostenibile e giusto". "Saper valutare consapevolmente un alimento durante tutta la filiera produttiva è elemento imprescindibile e il nostro obiettivo e aiutarvi a compiere scelte alimentari attente alla salute – conclude – , funzionali alla salvaguardia del pianeta e al genere umano, ma senza mai rinunciare al piacere della tavola".

Il programma dettagliato sul sito: www.tempidirecupero.it

