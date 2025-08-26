‘Tempi di Recupero’: torna il festival

Parte venerdì 29 agosto, fino a domenica 31, la tre giorni della quinta edizione del festival ‘Tempi di Recupero’ promossa dall’omonima associazione, dai Comuni di Galeata, Santa Sofia, Bagno di Romagna, Romagna Acque e Regione Emilia Romagna. Il cuore della manifestazione resta il borgo di Pianetto (Galeata) grazie alla collaborazione dell’osteria La Campanara, anche se l’appuntamento toccherà anche San Piero in Bagno e Santa Sofia.

Il programma prevede: cene speciali con chef creativi, osti chiocciolati Slow Food, pizze gourmet, picnic scenografici, degustazioni di vini e birre sostenibili, cocktail consapevoli e gelati creativi. Funzionerà un mercato di prodotti di alta qualità, foraging, conferenze e laboratori del gusto e attività per bambini con il Festival del Recupero Kids, L’ingresso al Festival è libero e senza prenotazione. Nello specifico venerdì 29: foraging, aperitivo in foresta, cena del recupero (foresta) e cena del recupero circolare. Si prosegue sabato 30 con: escursione in e-bike, colazione sul lago Lungo di San Piero in Bagno, passeggiata d’arte sul parco fluviale di S. Sofia e picnic gourmet tra le sculture, mentre a Pianetto attività di recupero oggetti rotti, convegno ‘Foresta e acqua’, trekking a Sant’Ellero, foraging, concerto della Piccola Orchestra Orientabile, pizza del recupero, cena del recupero (acqua) e parti del recupero tra cocktail gelati e dj set.

Si chiude domenica 31 con: colazione dalla Susi, trekking a Sant’Ellero, visita guidata al Museo Mambrini, si riparano oggetti rotti, il pranzo della domenica, sapori selvaggi, incontro con i giovani protagonisti del recupero del territorio, il vino oltre i confini, foraging, concerto dei Montefiori Cocktail, dj set e gran finale con la cena dei sindaci e Romagna Acque. Info: www.tempidirecupero.it.

o.b.