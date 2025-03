Tempia e la sua ‘Vita con Lloyd’

Proseguono gli incontri di Bv Off, il Festival del Buon Vivere che si prolunga lungo l’anno in questo caso con l’incontro di presentazione del libro di Simone Tempia ‘Vita con Lloyd. Il giardino del tempo’ (Rizzoli Lizard, 2024); l’appuntamento è condotto da Corrado Ravaioli è si tiene oggi alle 19 al Diagonal Loft Club a Forlì (viale Salinatore 101). Simone Tempia (nella foto sotto) scrive per Vogue e ha collaborato con Wired, GQ e Missoni. Nel 2014 ha lanciato la pagina ‘Vita con Lloyd’, che conta oltre mezzo milione di fedeli lettori e ha ispirato i libri Vita con Lloyd, In viaggio con Lloyd e Un anno con Lloyd.

Adesso, a dieci anni di distanza dal loro primo dialogo, sir e Lloyd invitano il pubblico a entrare nel loro giardino per fare un bilancio di questa esperienza: cosa abbiamo imparato? Come una quotidiana dose di saggezza, i dialoghi di sir e Lloyd restituiscono alle parole il potere di spiegarci chi siamo.