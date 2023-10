Tempistiche, compilazione e consegna: ecco come esprimere la propria scelta

Esprimere la propria preferenza e partecipare, così, all’iniziativa ideata dal Carlino in collaborazione con Estados Cafè e Confcommercio è molto semplice. Sulle pagine del quotidiano per sei volte a settimana, escluso il lunedì, si troverà stampato un coupon come quello che si trova qui a fianco. Sarà sufficiente compilarlo inserendo il nome del proprio barista o della propria barista del cuore e quello dell’attività in cui lavora e consegnare i tagliandi alla redazione del Carlino in via Regnoli 88. È possibile lasciare i coupon nella buchetta delle lettere, oppure si potranno inviare per posta, ma attenzione all’approssimarsi della scadenza: in questo secondo caso, non farà fede il timbro postale e saranno conteggiate solo le buste arrivate in tempi utili.

I tagliandi possono essere consegnati con un unico invio, oppure più volte nell’arco dell’iniziativa. Nel corso dei mesi il Carlino prporrà sulle sue pagine interviste e approfondimenti sui bar più votati, in modo da dare visibilità a più attività possibile, a priscindere da quello che, poi, sarà il risultato finale. Sarà possibile inviare solo tagliandi originali, quindi non sono ammesse in nessun caso fotocopie.

Tutti i coupon inviati dovranno essere compilati: i tagliandi lasciati bianchi, anche se inclusi in una busta con altri regolarmente compilati, verranno esclusi dal conteggio.

L’ultimo tagliando da compilare sarà pubblicato domenica 25 febbraio, la consegna dovrà avvenire tassativamente entro le 12 del giorno successivo, ovvero lunedì 26 febbraio. A quel punto la redazione procederà con un conteggio scrupoloso di tutti i coupon per individuare il barista più amato che riceverà poi la targa del Carlino, oltre a premi speciali offerti da Estados Cafè e Confcommercio.