Tempo di ritrovi Tante cene tra ex compagni

Quale serata migliore che quella trascorsa con gli ex compagni di scuola parlando dei bei tempi andati? A 51 anni dal diploma di maturità tecnica femminile, le ex studentesse hanno sentito un vivo desiderio di riabbracciarsi. Con loro è stata presente anche la docente di lettere di allora, Rosanna Ricci. Nella foto, da sinistra: Carla Battistini, Rosanna Ricci, Claura Fabbrica, Chiara Cortesi, Gloria Castagnoli, Rossella Vitali, Catia Camaggi, Anna Maria Borini, Laura Fabbri, Cinzia Brilli, Laila Bedei.

Si sono incontrati anche i ragazzi classe 1966 che hanno frequentato le scuole dell’obbligo nella scuola di Castrocaro Terme e Terra del Sole a oltre 40 anni dal diploma di terza media. Organizzatrici dell’incontro sono state Cinzia Mengozzi e Morena Gori La sezione A della scuola primaria Pio Squadrani degli anni 1988-1993 si è ritrovata per festeggiare il trentennale dalla fine della 5ª elementare. A questa speciale ricorrenza ha partecipato anche Maria Fiorenza Sivilia, l’unica, amata maestra per la classe durante tutti e cinque gli anni. La serata, iniziata in una nota pizzeria nei pressi del quartiere Romiti e terminata a tarda notte dopo un paio di tappe nel centro storico, è stata animata da quiz a premi, momenti nostalgici con l’esposizione di cartelle-zaino, quaderni delle attività scolastiche, libri di testo, ed è stata coronata dalla consegna alla maestra di un quadretto con la foto di questi suoi alunni nell’anno della 5ª, tutti stretti intorno a lei sulle gradinate della scuola.

Cena di classe all’insegna della convivialità per la 5ª C del Matteucci, diplomata nel 2004. Si è incontrata anche un’altra classe di Ragioneria: la 5ª E del 1972: nell’occasione il gruppo di amici ha ricordato la prematura scomparsa di due compagne di classe.