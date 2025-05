Violento temporale a Forlì, strade chiuse per allagamenti

Forlì, 21 maggio 2025 – Un violento temporale si abbattuto su Forlì e dintorni causando allagamenti in strade e scantinati. Del resto l’allerta meteo per il 20 e 21 maggio lo aveva previsto. La pioggia battente già dal pomeriggio ha aumentato la sua forza poco prima della mezzanotte, creando non pochi problemi alla viabilità, che comunque vista la tarda ora, quanto meno non era affollata. Diverse le chiamate ai vigli del fuoco dai cittadini in ansia per i possibili sviluppi delle condizioni meteorologiche. Sul profilo Facebook di ‘Meteo Forlì Cesena’, si moltiplicano in poco i post di foto e segnalazioni.

Luana scrive: “Ho veramente fatto fatica a tornare a casa dal lavoro, dalla zona industriale al quartiere Ravaldino”.

Fino a 74 mm di pioggia sono caduti in poche decine di minuti, la raccomandazione è di osservare la massima prudenza, evitare i sottopassi e gli scantinati e comunque di mettersi in situazioni di rischio e pericolo.

In via Decio Raggi seminterrati e cantine con 15-20 centimetri di acqua. La strada è stata temporaneamente chiusa.

I fiumi al momento non destano particolari preoccupazioni, anche se il livello di guardia, tra residenti e amministratori, resta sempre alto, visti i trascorsi, più e meno recenti.