‘Tenebrosa fortezza’, domani un altro viaggio nel tempo

Prosegue nel borgo antico di Castrocaro la rassegna di visite guidate notturne dal titolo ‘Tenebrosa fortezza’. Un viaggio a ritroso nel tempo in seno a due gioielli architettonici quali il millenario maniero sulla rupe e il battistero di San Giovanni, normalmente inaccessibile al pubblico. Domani (e per tutti venerdì di settembre) alle 21 la guida abilitata della regione Emilia-Romagna Chiara Macherozzi condurrà i visitatori nel fresco belvedere della fortezza, affacciato sulla vallata dell’Acquacheta, cantata e percorsa da Dante. Tra melodie dell’epoca e sotto una meravigliosa stellata, si sveleranno la corte interna che ospita la chiesetta di Santa Barbara, l’ulivo secolare, il pozzo e le antichissime grotte. Attraversate le anguste nicchie delle ‘secrete e dei tormenti’, si salirà in cima alla torre da cui si potrà ammirare un altro, spettacolare, panorama. Tra storie di fatti di sangue e di spionaggio, leggende di streghe e di fantasmi, l’escursione nella storia proseguirà nelle sale del museo della fortezza, fino a scendere nei sotterranei di pietra, scavati nel sasso spungone. La visita si concluderà al Battistero di San Giovanni alle Murate, racchiuso nella Murata e custodito dalle due Porte Postierla e San Giovanni. Il ritrovo è alle 20.45, la visita durerà due ore e mezza circa. La tariffa è 15 euro per gli over 19, 10 euro per studenti universitari e delle superiori, 8 per ragazzi 11-13 anni. Cifra a cui va sommato il biglietto di ingresso al castello: 8 euro per gli over 19, 7 ridotto per gli over 65 e 5 dagli 11 ai 18 anni. Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp scritto al 349.808733. L’evento, organizzato in collaborazione con la Pro loco, si svolgerà anche in caso di maltempo.

Francesca Miccoli