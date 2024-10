‘Tenebrosa fortezza’: maniero da scoprire

Due nuove date per la rassegna di visite ‘Tenebrosa fortezza’, nel cuore del borgo antico di Castrocaro. Il grande successo del viaggio ideato e condotto da Chiara Macherozzi, guida turistica della Regione, ha infatti indotto gli organizzatori della Pro loco a promuovere altri appuntamenti venerdì 18 e venerdì 25, quando sarà possibile partecipare alle visite notturne alla scoperta della Fortezza Medievale di Castrocaro e del Battistero di San Giovanni alle Murate. Al fine di ricreare il più possibile l’atmosfera dei tempi dell’antico splendore del castello, ovvero l’epoca sospesa tra Medioevo e Rinascimento, le visite si terranno al buio. Ogni partecipante dovrà munirsi di torcia (non è sufficiente quella del cellulare) e indossare scarpe da ginnastica. Nel castello millenario si potranno ammirare il museo storico archeologico, ricco di armi e reperti, accompagnati dai racconti sulla vallata del Montone o dell’Acquacheta e sulla storia del maniero attraverso le epoche, integrata agli Arcani Maggiori dei Tarocchi. Usciti a ‘riveder le stelle’ nella suggestiva corte, dove sono presenti la chiesina di Santa Barbara, l’ulivo secolare, il pozzo e le antichissime grotte, i visitatori saliranno in cima alla torre delle secrete e dei tormenti, da cui si scorge uno spettacolare panorama. Infine si schiuderanno le porte del Battistero di San Giovanni alle Murate, gioiello custodito dalle porte Postierla e San Giovanni. Per tutta la serata sarà aperta l’enoteca della fortezza. Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le 20.30 all’ingresso del castello. La tariffa della visita è di 15 euro (ridotti a 10 per gli studenti delle scuole superiori; la visita è infatti adatta ad adulti e a studenti della scuola secondaria), a cui va aggiunta la cifra del biglietto di ingresso, 8 euro per gli over 19 (ridotto a 7 per studenti delle superiori e over 65). Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp scritto al 349.8087330 entro e non oltre due giorni prima della data prescelta (oggi e mercoledì 23).

Francesca Miccoli