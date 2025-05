Tenere vivo il ricordo due anni dopo. Cerimonia e messa solenne, poi un concerto

A due anni dall’alluvione del 16 maggio 2023, sono molti gli eventi pensati per tenere viva la memoria di quei tragici giorni.

Dopo l’incontro pubblico di giovedì scorso nel Salone Comunale per fare il punto sui lavori realizzati e quelli ancora da portare a termine, si prosegue venerdì, giorno esatto dell’anniversario. In mattinata, alle 8.45, avrà luogo un momento simbolico presso il ‘Monumento del ricordo’ di Porta Schiavonia, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, del Comitato Unitario Vittime del Fango e dei comitati di quartiere.

La giornata prosegue nel pomeriggio, alle 18.30, presso il Seminario Diocesano, in via Lunga 43, dove sarà celebrata una messa solenne all’aperto, presieduta dal vescovo Livio Corazza. Proprio il Seminario Vescovile, insieme ai vicini ‘Emporio della solidarietà’ e ‘Comitato per la lotta contro la fame nel mondo’, avevano subito pesanti conseguenze nel corso dell’alluvione di due anni fa. In particolare sono andati persi molti libri rari e preziosi contenuti nella biblioteca del Seminario, molti dei quali impossibili da recuperare. In caso di maltempo l’evento si svolgerà comunque, ma presso la vicina parrocchia di San Benedetto, via Gorizia 264.

Le iniziative continueranno il giorno successivo in un altro luogo simbolo dell’esondazione: il parco urbano Franco Agosto. Qui, alla Collina dei Conigli, dalle ore 16.00 alle ore 23.00, è in programma una manifestazione di musica e riflessioni dal titolo ‘Note emerse’. Sul palco saliranno cinque band per un concerto corale: Blue Vision, Burning Spirit, Sonia Davis Trio, Angie Brown & Special Duet, Trio Benzina Super. Offerta libera consapevole.

Le iniziative pensate per ricordare il disastro, poi, escono dai confini di Forlì: oltre alla mostra fotografica di Cristiano Frasca, appena inaugurata alla Camera dei Deputati di Roma, anche Silvia Camporesi fa uscire i suoi scatti fuori regione. Il suo libro fotografico ‘Romagna sfigurata’, realizzato insieme all’architetto ambientalista Sauro Turroni, sarà presentato al Salone del Libro di Torino da domani fino al 19 maggio nello stand ‘Emilia-Romagna’: una raccolta di immagini che immortalano i segni terribili che l’acqua ha lasciato in città e, soprattutto, sulle colline irrimediabilmente devastate dalle frane.