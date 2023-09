Tennis Club in festa Risate con Gene Gnocchi

Una vera e propria Festa del Tennis quella in programma oggi presso i campi in terra battuta che si trovano in viale Matteotti a Forlimpopoli, ovvero dove ha sede il Tennis Club Laghi. Divertimento, voglia di stare insieme, qualche palleggio e ospiti di eccezione, il tutto a ruotare attorno alla racchetta. Si parte alle 15 con alcuni interventi tecnici da parte del preparatore atletico, del nutrizionista e del mental coach, si prosegue all’insegna del divertimento con il Comedy Show di Enrico Zambianchi per poi tornare in campo, alle 17, con Flora Perfetti, ex numero 54 del mondo, con cui sarà possibile scambiare due palleggi e che risponderà ad alcune domande. Alle 18,30 arriva poi un altro ospite speciale con il pallino per il tennis, Gene Gnocchi.

Si proseguirà poi con un aperitivo e dj set fino ai saluti finali delle 20,30. "Abbiamo voluto organizzare questa festa a chiusura di una stagione estiva veramente esaltante - spiega Daniele Valentini che, insieme alla moglie, dallo scorso aprile gestisce campi e bar che formano il Tennis Club –, sarà anche l’occasione per presentare i corsi che prenderanno il via già a settembre e ottobre. Abbiamo intenzione di continuare a svolgere tornei, serate a tema, incontri, presentazioni di libri, il tutto riguardante lo sport che ci appassiona". Nei prossimi giorni sarà possibile svolgere alcune prove gratuite sia per ragazzi, il 12, 14, 19 e 21 settembre, sia dedicate agli adulti, il 19 e 26 settembre, sotto la supervisione di maestri federali. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il maestro Thomas Golfarelli al 339.8396299.

Matteo Bondi