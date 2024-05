Tensioni in cattedra. Cartelli al comprensivo 9: "La dirigente ci ascolti"

Sono grandi lenzuoli affissi ai cancelli che circondano le scuole di San Martino in Villafranca, Villafranca e Roncadello. Sopra sono tracciate diverse scritte: su qualcuno si legge ‘non va tutto bene’, su altri ‘ci serve sostegno’, o ‘cambiamo registro’. È l’acme di una vicenda cominciata ormai diversi mesi fa che vede protagonista Sonia Mastroleo, la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo 9 che include due scuole dell’infanzia, due primarie e una media.

Il primo atto ha avuto luogo il 6 marzo, quando i sindacati, convocati da personale docente e Ata, hanno preso parte a una lunga assemblea per discutere delle "difficoltà di rapporto con la dirigente", queste le parole delle sigle coinvolte. In cosa consistesse in concreto questa "difficoltà" non è mai stato del tutto esplicitato dalle parti, eppure non è la prima volta che questa parola ricorre nella carriera di Sonia Mastroleo. La dirigente, infatti, è arrivata in città lo scorso settembre e precedentemente aveva diretto un istituto a Garlasco dove diversi docenti avevano lamentato la stessa cosa, ovvero "difficili rapporti con la dirigente". In quel caso ben 33 di loro avevano rassegnato le dimissioni. Poi il trasferimento (volontario, come ha voluto precisare a suo tempo Mastroleo) a Forlì. All’assemblea di marzo tra sindacati e personale scolastico sono seguite poi delle ispezioni ad hoc, effettuate dagli addetti del Provveditorato agli studi; ispezioni delle quali ad oggi non sono stati resi noti gli esiti. Nel frattempo è continuata a crescere la preoccupazione dei genitori degli studenti: "Abbiamo cominciato a notare che qualcosa non andava – spiegano alcuni – dalle parole dei nostri figli. Capiamo che le docenti vivono un momento di grave disagio nel rapporto con la dirigente e questo non ci sembra corretto anche in relazione ai nostri figli. Di fatto una docente che lavora serenamente non può che trasmettere questa serenità agli alunni e viceversa".

I genitori hanno più volte cercato il confronto con la dirigente, ma, secondo loro, quel confronto non c’è mai davvero stato: "Si è spesso negata e comunque non ci ha mai dato risposte soddisfacenti". All’origine di un confronto negato c’è anche l’intervento di due pattuglie della polizia che ha avuto luogo martedì sera di fronte alla scuola media Fiorini di Villafranca: "Dopo l’ennesima circolare sbagliata abbiamo chiesto delucidazioni – spiegano i genitori –, ma lei si è fatta negare sia di persona che telefonicamente, attaccandoci anche la cornetta in faccia e continuando a negare ogni problema. Allora alcuni di noi hanno chiesto di intervenire durante il collegio docenti che era in corso, ma la possibilità non ci è stata data". I genitori, quindi, hanno atteso fuori, "ma la dirigente non è uscita, nemmeno dopo la fine della riunione. Al contrario, ha chiamato una pattuglia asserendo di avere paura di noi. Noi, allora ne abbiamo chiamata un’altra". Le due pattuglie sono arrivate e la dirigente è stata scortata alla sua auto dagli agenti: dunque nessun confronto diretto.

"In quell’occasione, come in tutte le altre – tengono a chiarire i genitori – non era nostra intenzione farle nulla di male, né rivolgerle alcuna minaccia, nemmeno verbale: vorremmo solo un confronto civile. Sottolineiamo che non ce l’abbiamo assolutamente con lei personalmente, ma abbiamo bisogno di andare a fondo per quanto riguarda il suo metodo, nell’interesse dei nostri figli e delle loro docenti". È sempre in questo spirito che i genitori si sono mossi per affiggere gli striscioni davanti a tutte le sedi del comprensivo 9, con la speranza di attirare l’attenzione della dirigente. Per tutta la giornata le scritte non sono state rimosse. Contattata, la dirigente Mastroleo non ha risposto alle nostre chiamate.

Sofia Nardi