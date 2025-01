Tenta di entrare nella casa dell’ex, arrestato

I carabinieri di Meldola hanno arrestato un uomo per violazione del provvedimento cautelare di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, adottata dal gip del Tribunale di Forlì a seguito di atti persecutori commessi in danno della ex compagna. Fatti per i quali, in precedenza, era già stata anche applicata la misura cautelare della custodia in carcere.

Ricevuta la segnalazione della presenza dell’uomo che stava cercando di forzare il portone dell’abitazione della ex convivente, sono intervenute due pattuglie dei militari dell’Arma che l’hanno trovato davanti all’abitazione della donna mentre stava cercando di entrare. L’uomo, residente in ValBidente, è stato immediatamente bloccato e trovato in possesso delle chiavi di un’autovettura (posteggiata nei pressi) che aveva utilizzato per raggiungere l’abitazione della ex compagna; è emerso successivamente che il veicolo era stato rubata a Forlì. Da qui anche la denuncia per ricettazione dell’auto, che è stata poi restituita al proprietario.

Il giudice ha convalidato l’arresto e, in attesa del processo, disposto l’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.