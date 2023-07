Tenta di strangolare la sua ex a Forlì, arrestato

Forlì, 5 luglio 2023 – “Ha tentato di strangolarmi" dice la ragazza ai poliziotti. L’ennesimo inferno di violenza, successo qualche giorno prima. All’inizio di giugno. In questura lei ha ancora i segni dell’ultimo assalto del suo ex. Calci, pugni. "Come al solito", sussurra. In ospedale le hanno refertato una distesa di contusioni e delle costole rotte.

Giusto il tempo di redigere i verbali e gli agenti segnalano eventi e protagonisti alla procura; il codice rosso scatta poco dopo; la donna da quel momento viene così inserita in un percorso di accoglienza e monitoraggio da parte dei servizi sociali e centri antiviolenza.

L’epilogo è di ieri: l’aggressore, ex convivente della ragazza, è stato arrestato con un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal giudice su richiesta della procura, che aveva accolto a sua volta le informative d’indagine della polizia. L’uomo è accusato di maltrattamenti e violenza sessuale.

L’avvio dell’inchiesta, subito dopo la querela della donna – convinta da amiche e colleghi di lavoro – spalanca agli inquirenti un percorso d’odio reiterato nel tempo. "È emerso un sistema di vessazioni e aggressioni", rimarcano gli investigatori. "Pestaggi, offese, minacce, che hanno determinato una vera e propria spirale violenta dagli esiti potenzialmente letali" ribadiscono i poliziotti; le stesse parole che avevano fatto firmare alla procura l’avvio della procedura del codice rosso, a protezione delle vittime di maltrattamenti e stalking.

Secondo quanto appurato dai detective di corso Garibaldi, sarebbe emerso che l’ex compagno della vittima la "sottoponeva a un rigido e maniacale controllo, effettuato anche via social ed email per verificare spostamenti e luoghi frequentati".

Non solo. Scavando nel passato dell’uomo, i poliziotti scoprono che "ha avuto altri problemi con la giustizia per fatti analoghi". Il giudice per le indagini preliminari, nell’ordinanza che avalla l’arresto, evidenzia come sussista "il concreto e attuale pericolo che l’indagato, se libero, possa commettere reati della stessa specie per quello per cui si procede..."; lo stesso magistrato, una volta presi in esame i precedenti segnalati dalla polizia, ammette che i fatti evidenziano "una personalità violenta e impermeabile alle regole di convivenza civile".

L’ultimo atto è l’arresto dell’ex convivente. Eseguito dai poliziotti nel momento in cui lui proprio non se l’aspetta. Mentre, tranquillamente, è al lavoro.