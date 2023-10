Teodorano e il castello in un libro di Viroli, domani presentazione

Sarà presentato domani alle 15.30, nel chiostro dell’ex monastero di Scardavilla di sotto (via Gennarina Para) a Meldola, il libro ‘Teodorano e il suo castello’ di Valeriano Viroli. Insieme all’autore interverranno il sindaco Roberto Cavallucci, l’assessore alla cultura Michele Drudi, assessore alla cultura; il primo cittadino di Forlì ed ex di Meldola Gian Luca Zattini e Gabriele Zelli. Nel corso della sua lunga storia il Castello di Teodorano è stato sempre conteso per la sua posizione strategica.

La fortezza risale all’epoca medievale tra il 1030 ed il 1061. A 385 metri d’altitudine domina le valli del Voltre e del Bidente, Nel libro di Viroli sono riportati, grazie a un’approfondita ricerca, notizie, documenti, mappe catastali e fotografie provenienti da archivi locali, statali, ecclesiastici e privati; materiali in gran parte inediti che consentono di recuperare una visione più completa del castello e del borgo che dal 1238 al 1925 fu Comune autonomo.