Terme di Fratta ancora inagibili Stagione (e riapertura) a rischio

Le Terme di Fratta a Bertinoro rischiano di perdere gran parte della stagione turistica con un conseguente e ingente danno economico per tutto il territorio. Lo scorso anno sono stati oltre 15.000 i turisti che hanno usufruito dell’ospitalità del Grand Hotel Terme della Fratta, a questi bisogna poi aggiungere quelli che hanno alloggiato negli alberghi e nelle strutture turistiche del territorio circostante, senza contare quelli che hanno passato solo una giornata o parte di essa facendosi cullare dalle 7 acque termali per cui è famosa la località sin dall’epoca romana. Numeri di un comparto che dà lavoro a 60 persone, nella sola struttura termale, e che al momento sono in cassa integrazione, da quando, il 16 maggio scorso, il Rio Salso è esondato portando fango e acqua nel seminterrato della struttura dove ci sono gli impianti elettrici e di lavorazione dei fanghi. Locali che ancor oggi risultano praticamente inutilizzabili. Anche il parco delle Terme, una vera e propria oasi verde dove si svolgono anche concerti e incontri solitamente, è stato duramente colpito con le quattro fontane che lo abbelliscono che non zampillano più acqua. Al danno materiale della struttura si aggiunge la difficile situazione finanziaria: il Grand Hotel e il centro termale sono in vendita, come da concordato dell’azienda che li possedeva, con una gestione provvisoria da parte di Allegroitalia. Una gestione che ha portato ottimi risultati lo scorso anno, ma che non consente un investimento nel risanamento della struttura senza una prospettiva di recupero nel medio o lungo periodo.

"Siamo intervenuti nell’immediatezza dell’evento – spiega la sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni – con i volontari della Protezione civile cercando di aiutare per quanto possibile, così come abbiamo fatto per altre aziende del nostro territorio, però adesso l’interessamento deve essere da parte delle istituzioni pubbliche, Governo nazinale in primis, con la certezza e la velocità dei ristorni, altrimenti non ci sarà possibilità di intervento e quindi di ripresa della stagione turistica, già fortemente compromessa". Proprio in questi giorni si sarebbe dovuta tenere, anche a Fratta Terme, la Notte Celeste: la festa che accomuna tutte le strutture termali della regione in un calendario di eventi per porre al centro dell’interesse pubblico le terme. Un riflettore che, purtroppo, non si accenderà sulla località bertinorese.

Matteo Bondi