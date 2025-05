"Terme di Fratta: scelta miope cederne la proprietà"

La lista di centrodestra ‘Voltare Pagina’ attacca le passate amministrazioni di centrosinistra sulla questione delle Terme di Fratta. "In questi giorni di campagna elettorale – si legge nella nota diffusa da Voltare Pagina – è fondamentale riportare l’attenzione su una vicenda emblematica della cattiva gestione del patrimonio pubblico: la perdita delle Terme di Fratta, un bene storico e strategico, ricevuto gratuitamente dallo Stato".

Si ricorda come nel 2001 il Comune di Bertinoro abbia ricevuto gratuitamente dall’Inps la proprietà delle Terme di Fratta. "Nel 2003 – continua il comunicato stampa –, l’amministrazione comunale dell’epoca firmò un contratto con Terme Valley Spa, concedendo al privato la possibilità di acquisire la proprietà dell’immobile, in cambio della promessa di ristrutturazione. Una scelta miope, che ha prodotto un solo risultato: oggi ci troviamo con un complesso chiuso, in degrado e messo all’asta". Il complesso termale al momento è in liquidazione, tramite asta, dopo il fallimento della società e, nel maggio 2023, è stato anche pesantemente colpito dall’alluvione.

"È evidente che le Terme dovevano essere rilanciate attraverso un vero partenariato pubblico-privato – attacca Bernaroli –, che da un lato garantisse investimenti e capacità gestionale del privato, ma che dall’altro mantenesse la proprietà pubblica del bene. Solo così si tutelano i cittadini, evitando la svendita del patrimonio comune".

Sempre a Fratta, nei giorni scorsi, a far visita al candidato sindaco Bernaroli è arrivata anche una delegazione di Forza Italia guidata dalla deputata Rosaria Tassinari. "Ho avuto il piacere di essere a Bertinoro, in vista delle prossime elezioni amministrative, per incontrare il candidato sindaco Giorgio Bernaroli e la nostra candidata al consiglio comunale Daria Catapano – spiega Tassinari –, inserita nella lista civica che sostiene la sua candidatura. È stato un momento importante di ascolto e confronto sulle prospettive di sviluppo di un Comune che merita attenzione e visione per il futuro". La coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia–Romagna era accompagnata anche da Vanda Burnacci e Joseph Catalano, esponenti locali del partito. "Abbiamo parlato di temi concreti e sentiti dalla cittadinanza, a partire dal rilancio delle Terme di Fratta – sottolinea la deputata –, oggi purtroppo ferme e coinvolte in una vicenda giudiziaria. È un patrimonio che non può essere lasciato nell’abbandono e che potrebbe rappresentare una leva strategica per il turismo e l’economia locale".

Matteo Bondi