Terme, il valore delle quote cedute continua a far discutere

Prosegue il battibecco tra il sindaco di Castrocaro Francesco Billi e il gruppo consigliare di minoranza Insieme per Crescere. Motivo del contendere la votazione relativa alla cessione delle ultime quote delle Terme in mano pubblica e la determinazione del prezzo di vendita delle medesime. Insieme per Crescere replica a un video pubblicato su Facebook dal primo cittadino, che respinge "i sospetti sull’onesta dei conti del Comune – le parole di Billi –. Non è il sindaco né i predecessori del Pd a scegliere il metodo o il valore delle quote in un procedimento così complesso, affidato a tecnici e funzionari facendo riferimento ai dispositivi di legge previsti dalla normativa".

Non la pensano così i rappresentanti d’opposizione. "Il sindaco continua a confondere tra aver votato il desiderio di vendere le quote delle Terme e la vendita effettiva delle stesse – scrivono –. Nel suo video mostra una delibera del dicembre 2023, nella quale si discuteva soltanto dell’opportunità di cessione delle quote termali. Ma se l’8 febbraio 2024 il revisore dei conti scriveva: ’le trattative sono ancora in corso e il Comune intende vendere a un prezzo troppo basso’, è chiaro che al 27 dicembre 2023 la minoranza non aveva votato alcun corrispettivo. Lo dimostra il fatto che l’accettazione dell’offerta è stata inviata dal Comune solo a settembre 2024". Secondo IpC la "delibera di cessione delle quote termali non è mai stata portata in Consiglio, come previsto dal Testo Unico sulle partecipate. L’uscita dall’aula nel 2024 non riguardava la cessione, ma i rilievi del Revisore dei conti, ora finiti alla Procura della Corte dei Conti". L’ultimo affondo riguarda "l’utilizzo della pagina Facebook del Comune per i suoi video invece di quella personale: un canale che deve restare neutrale e rappresentare tutti".