Terme, lavori a sorpresa. Viene demolita la galleria

Importante novità alle Terme, con conseguente grande sorpresa ieri a Castrocaro a seguito della pubblicazione di un post su Facebook da parte di Insieme per Crescere, gruppo consiliare di minoranza che fa capo all’ex sindaca Marianna Tonellato in cui questa notizia è stata annunciata: "Iniziano oggi i lavori di demolizione della Galleria delle Terme – le parole affidate al social dalla ex prima cittadina –: se ne va un pezzo di storia del nostro paese, ma crediamo che questo darà nuovo lustro e bellezza a un angolo magico di Castrocaro".

A sostegno delle parole la pubblicazione di una foto in cui nell’attuale ingresso principale del grande compendio, da poche settimane completamente privatizzato, compaiono alcuni camioncini. Il post ha dunque destato profondo stupore tra i castrocaresi, che nulla sapevano dell’apertura del cantiere. E, soprattutto, dell’abbattimento di una galleria mai troppo apprezzata dal punto di vista estetico, ma che da quarant’anni rappresentava un simbolo della città del Campanone.

Da tempo era nota la volontà della proprietà, la società Longlife Formula (che fa capo al re della sanità privata, il forlivese Ettore Sansavini), di rinnovare l’ingresso del complesso: si è spesso vociferato di un accesso ‘monumentale’ con tanto di fontane, destinato a modificare la fisionomia del cuore del paese. Indiscrezioni mai confermate in via ufficiale. Ad avvalorare la tesi del restyling, l’acquisto nel settembre del 2022, da parte delle Terme, dell’immobile che un tempo ospitava l’edicola al termine di una lunga trattativa. E ancora la chiusura dei negozi che punteggiavano la passerella. Ma in due anni e mezzo poi non si è verificato alcun cambiamento né movimenti che lasciassero presagire un intervento immediato.

Ieri la notizia inattesa e per questo ancora più sorprendente. Come si evince anche dalle decine di commenti lasciati sul web da termali. Sorpresa quindi sì, ma al tempo stesso non filtra comunque particolare dispiacere per questo intervento. I più pensano infatti che, al netto di ogni romanticismo, la galleria fosse un ‘obbrobrio’ in cemento. Una costruzione che in effetti aveva sottratto metri al parco a vantaggio dei negozietti, un tempo presi d’assalto dai turisti e in seguito rimasti desolatamente vuoti a causa della crisi del termalismo.

Resta adesso da capire quale sarà il progetto del nuovo ingresso al compendio termale, peraltro già accessibile anche da via Conti, la strada che costeggia il Grand Hotel.