Terme, piscina e rotonda: è polemica a Bertinoro

I lavori pubblici a Bertinoro destano qualche preoccupazione al gruppo consiliare di opposizione BartnOra che ha elencato tutte le ‘mancanze’ dell’attuale amministrazione. "I lavori della piscina di Fratta Terme, inaugurati nel giugno scorso – si legge in una nota stampa del gruppo consiliare –, hanno evidenziato da subito gravi carenze, da cui la necessità di effettuare parte degli stessi nuovamente con conseguente probabile vertenza con la ditta esecutrice".

Nella stessa frazione rientrano anche l’intervento di piazza Colitto: "Inaugurata a giugno, i lavori sono ancora in corso". Infine il problema delle terme: "Di proprietà di un privato soggetto a procedura concorsuale – si legge nella nota –, le terme di Fratta versano attualmente in stato di grave abbandono e l’intervento della sindaca non ha sortito che generiche promesse, come quella di tre aste entro la fine dell’anno, peraltro non mantenute".

Sulla chiesetta di Cerbiano si accusa l’amministrazione, dopo aver reperito le risorse, di aver richiesto il nulla osta alla Soprintendenza alle Belle Arti solamente nei mesi scorsi. Si continua con la rotonda di Panighina, di cui "non si sa nulla". Si conclude con i lavori alla scuola Francesco Rossi "che dureranno 240 giorni lavorativi", ma il nocciolo della questione è lo spostamento delle classi nella scuola media: "Quello che ci lascia perplessi è che quando fu ipotizzato, anni fa, l’accorpamento delle elementari e delle medie, l’Amministrazione affermò che l’ipotesi non era percorribile".

Rispondono, punto su punto, i colleghi consiglieri di maggioranza. Sulla piscina "purtroppo sono emerse alcune imperfezioni nei lavori eseguiti, di cui l’amministrazione si sta occupando con il gestore e la ditta esecutrice. Ci teniamo a rassicurare che nel periodo di apertura, a parte qualche problema estetico, la fruibilità dell’impianto è sempre stata sicura e vigilata dagli enti preposti".

Sul tema Terme il gruppo di maggioranza si dice rammaricato "che l’opposizione non ne comprenda la complessità e l’utilizzi esclusivamente per una sterile polemica". Inoltre, "è stata convocata una commissione consiliare ad hoc sul tema, alla presenza della liquidatrice, che ha spiegato puntualmente la situazione a tutti i presenti, per il gruppo di opposizione la sola capogruppo Asioli, e c’è stata anche una risposta scritta all’interrogazione inviata. Immaginiamo che la capogruppo non abbia debitamente informato i colleghi. Non sta in capo alla sindaca la decisione sulle aste, che spetta invece al tribunale".

In merito alla chiesina di Cerbiano la maggioranza annuncia che, dopo aver reperito i fondi necessari, è arrivato anche l’ok della Soprintendenza. Per quanto riguarda la rotonda di Panighina "qualche slittamento temporale è inevitabile dopo l’alluvione, ma l’appalto è stato aggiudicato e la progettazione esecutiva è in corso".

Infine sull’accorpamento delle scuole "la soluzione che si è messa in campo, grazie al grande lavoro svolto, a seguito della chiusura per lavori della scuola elementare Rossi è una soluzione efficace e di qualità, ma sicuramente temporanea".