Terme, speciale età d’argento: un’iniziativa dedicata agli over 60

Le stazioni termali dell’Emilia Romagna, tra cui anche Castrocaro Terme, propongono interessanti opportunità terapeutiche, preventive e di relax ai clienti più attempati attraverso la campagna ‘Il benessere è d’argento’. Un’iniziativa dedicata agli over 60, che potranno vivere al meglio la ‘seconda gioventù’ mantenendosi in forma, ritemprando lo spirito e curandosi grazie alle proprietà benefiche di fanghi e acque di tradizione centenaria.

Il Coter, consorzio circuito termale dell’Emilia Romagna, ha dedicato all’iniziativa un’apposita sezione, ‘speciale età d’argento’, del sito www.termemiliaromagna.it. Cliccando sulla cura di interesse, si aprirà una pagina con tutte le informazioni per la corretta prescrizione del medico (su ricetta rossa) e l’elenco delle terme convenzionate. Informazioni che si possono acquisire anche chiamando il numero verde 800888850 ([email protected] - www.termemiliaromagna.it - blog.termemiliaromagna.it).

Sarà possibile usufruire di 12 giorni di cure termali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale pagando un ticket di 3.10 euro oppure 55 euro, a seconda della fascia di età e reddito. Nella ricca offerta sono contemplati l’ingresso a piscine, varie tipologie di massaggi e trattamenti per ogni patologia: dai fanghi e bagni terapeutici, perfetti contro dolori articolari e reumatismi, fino alle vasche idromassaggio, che aiutano a ristabilire il naturale microcircolo periferico e ad alleviare lo stress muscolare; e ancora trattamenti dedicati alla cura della sordità rinogena, per il benessere dell’apparato respiratorio, e per proteggere l’organismo in vista della stagione fredda.

Francesca Miccoli