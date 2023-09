Terminate le vacanze sulle Alpi per il vescovo e 14 sacerdoti

Anche quest’anno il vescovo, mons. Livio Corazza, e 14 sacerdoti della diocesi di Forlì-Bertinoro hanno vissuto insieme alcuni giorni di vacanza in Trentino, a Bolbeno, nelle Valli Giudicarie, ospiti nella casa Madonna di Lares dal 28 agosto al 1° settembre. Durante la settimana i sacerdoti hanno pregato, trascorso momenti di riposo, hanno dialogato e si sono confrontati sulla vita sacerdotale e sulle loro esperienze pastorali. Hanno pure ascoltato la presentazione di testimonianze su due preti forlivesi: don Francesco Ricci e mons. Giuseppe Prati, il familiare ‘don Pippo’, sul quale hanno visto il recente docufilm ‘Potevo farmi Santo’. Il gruppo dei preti forlivesi ha poi visitato il castello di Stenico e fatto escursioni alla cascata d’Amola, in Val Nambrone, al lago di Molveno e in Val di Genova (nella foto, il gruppo davanti alla cascata di Nardis). Tutti i sacerdoti della diocesi si incontreranno mercoledì e giovedì nel salone parrocchiale di Vecchiazzano e martedì 12 nel seminario di Imola per la tre giorni di formazione in vista del nuovo anno pastorale.