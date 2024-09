Terna premia Silvia Camporesi

Un’artista forlivese insignita a Roma del Premio Senior al ’Driving Energy 2024’: Silvia Camporesi, fotografa 51enne, ha vinto il concorso di Fotografia Contemporanea promosso da Terna, gestore della rete elettrica, presso Palazzo Esposizioni Roma, dove fino al 12 ottobre è allestita la mostra dei finalisti e vincitori, aperta al pubblico. Si tratta di un concorso finalizzato alla promozione e sviluppo culturale del paese e dei talenti del settore. Laureata all’Università di Bologna in filosofia, Camporesi ha iniziato nel 2000 la sua carriera di fotografa dedicandosi a diversi temi. Non si tratta del suo primo premio a livello nazionale, nel 2020 ha ottenuto il ’Cantica21’, progetto dedicato a Dante in occasione del 700° anniversario della morte del poeta. Nel Forlivese, ha partecipato nel 2021 alla mostra ’Essere Umane. Le grandi fotografe raccontano il mondo’ ai Musei San Domenico. Così scrive la giuria, in motivazione alla vittoria del ’Driving Energy’: "Per aver colto e rappresentato l’invisibile esplorando il crinale esilissimo che divide simulazione e verità. Il percorso visivo proposto dall’opera vincitrice Senior ci mostra i punti di contatto tra il tema del Premio e quegli aspetti del reale che più sfidano la nostra comprensione e la nostra immaginazione, il mistero e l’enigma". Diverse opere della Camporesi, dedicate in gran parte ai luoghi e paesaggi italiani, sono presenti in collezioni pubbliche e private, tra cui la Collezione Farnesina, il MAXXI di Roma e la BNL di Milano.

Sergio Tomaselli