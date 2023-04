Terra del Sole cambia look Per due giorni è ’Eliopoli’

Terra del Sole torna alle origini: sabato e domenica la cittadella medicea, fondata nel 1564, si immerge nei primi decenni della sua storia e si trasforma in Eliopoli - Terra di confine. Una duegiorni dedicata alla rievocazione degli usi civili e militari agli albori del XVII secolo. Tra oggi e domani i volontari di Borgo Romano e Pro loco, organizzatori di quello che è considerato uno dei più importanti raduni di gruppi storici a livello continentale, accoglieranno circa 400 persone provenienti da tutta Europa. "Arriveranno rievocatori dall’Italia ma anche da Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Gran Bretagna – spiega Davide Bulzacchi del Borgo del leone rampante, da mesi al lavoro per la pianificazione di Eliopoli –. L’evento, che torna dopo lo stop legato all’emergenza sanitaria ed è a ingresso libero, ha ora cadenza biennale per evitare sovrapposizioni con l’altra grande manifestazione rievocativa italiana di Palmanova".

Il via sabato mattina alle 9 con l’apertura degli accampamenti allestiti nel bastione San Martino (visitabili fino a mezzanotte e domenica dalle 10 alle 19); "previsto anche un itinerario didattico per le scolaresche sulle tecniche di calzoleria, ceramica e gastronomia" le parole di Luigi Pieraccini e Michele Verità, rispettivamente presidente della Pro loco e leader del Borgo Romano. A proposito di cibo, il ricettario di Caterina de Medici sarà al centro della degustazione storica in programma sabato alle 11.30 nel Palazzo pretorio (a pagamento, prenotazione entro oggi). A pranzo e cena si potranno gustare i succulenti piatti seicenteschi proposti alla Locanda: zuppa di ceci, arrosto con mele e spinaci, spoja lorda con pancetta e scalogno ma anche polenta (sabato), cappelletti, piadina, bruschette e tanto altro. All’Hostaria verranno servite birra e sidro di mele. Nel pomeriggio (sabato alle 17.30, domenica alle 17) uno dei momenti più attesi con la rivisitazione della battaglia sotto le mura: in campo oltre 200 armati. Uno spettacolo che si potrà ammirare anche dalla terrazza dei Medici del castello. Per tutto il fine settimana la cittadella sarà animata dagli spettacoli di Monaldo Istrio lo giullare e dalla musica dei ProDZopa. Domenica alle 15 è in programma il concerto in terrazza del quartetto di ottoni della scuola di musica Rossini mentre alle 21 Santa Reparata ospiterà ‘Il canto gregoriano nella Divina Commedia’, messa in scena dal locale coro. Da non perdere il viaggio alla scoperta della città fortezza, domenica alle 10.30 con la guida Chiara Macherozzi. L’itinerario, che prevede anche la visita alle suggestive casematte normalmente inaccessibili, partirà dal Castello del capitano. Info e prenotazioni 0543.769631, 350.5193970, [email protected]

Francesca Miccoli