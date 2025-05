Terra del Sole celebra il fondatore Cosimo I

Nel nome di Cosimo I. A quattrocentocinquant’anni dalla morte, Terra del Sole celebra il primo granduca di Toscana, a cui la cittadella medicea deve i natali. Era infatti l’8 dicembre 1564 quando venne posata la prima pietra di Eliopoli, nome che secondo alcuni studiosi trae origine dal raggio di sole intervenuto a squarciare le nubi che da giorni oscuravano la città. Domani mattina il Palazzo pretorio ospiterà un convegno scientifico sulla figura del grande politico e mecenate fiorentino: l’occasione per approfondire il tema delle fortezze e delle città ideali che ancora oggi rappresentano una viva eredità del suo governo.

"Si parlerà di ideali tramutati in pietra – spiegano dal Comitato della Romagna Toscana per la Promozione dei Valori Risorgimentali, che ha collaborato con la Pro loco nell’organizzazione dell’evento –; quindi si tratteranno filosofia e architettura, e ancora l’impegno a governare attraverso simboli e luoghi che rappresentassero la potenza di una casata tornata a controllare Firenze, decisa a restarci, e che tramite le sue città fortezza voleva difendere i confini del Granducato per proiettarvisi poi fuori, con una politica espansiva culturale e militare".

A partire dalle 9 nel salone dei commissari si alterneranno gli interventi di relatori qualificati. Dopo i saluti istituzionali, è prevista l’introduzione su ‘Europa, Italia, Toscana, Cosimo I - Le necessità della nascita del Granducato rispetto alle trasformazioni in Europa e in Italia’ a cura di Fabio Bertini, già docente di storia dell’Università di Firenze. Sarà poi Giuseppina Carla Romby, già professoressa di storia dell’architettura nello stesso ateneo, a trattare il tema ‘Architetti e ingegneri militari per le Città fortezza al tempo di Cosimo I’. A seguire, il professor Andrea Ugolini del dipartimento di architettura dell’Alma Mater Studiorum terrà una relazione su ‘Una nuova città oltre l’appennino: Terra del Sole Città Ideale’.

Parola poi a Sergio Berti, vicepresidente dell’associazione architettura e geobiologia studi integrali di La Spezia, che si soffermerà su ‘La filosofia oltre la pietra: la costruzione delle città ideali’. Chiusura con l’ex archivista comunale Paola Zambonelli, relatrice su ‘Aspetti organizzativi del nuovo capoluogo della Romagna Fiorentina’, e Luca Mannori, professore del dipartimento delle Politiche Sociali dell’ateneo fiorentino, protagonista della conferenza ‘Sogno realizzato o sogno interrotto? Terra del Sole e la morte di Cosimo I’. L’iniziativa gode del sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana. L’ingresso è libero.

Francesca Miccoli