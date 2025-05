Terra del Sole, ecco ’Ralf & friends’

Con il mese di maggio nel Castello del Capitano delle Artiglierie (o castello di Porta Fiorentina) di Terra del Sole sboccia la stagione de Le Chateau club. Si parte oggi dalle 15 alle 00.30 con l’evento ‘open air: Ralf & Friends’. Un appuntamento dedicato alla musica ma anche al mercatino del vintage e dell’antiquariato e alla buona tavola. Si ballerà con Alex Neri, Ralf e Miki, quindi Blanches, Mat. Theo, Nomadune e Christo a.k.a. Licio. Nel corso della giornata si potranno gustare le specialità proposte di Cucina Nomade by Angie e di Piseppo e altresì fare acquisti al mercato organizzato dai ragazzi di In Cantina con prodotti artigianali e vintage. Ingresso a partire da 11.50 euro. Chi entra tra le 15 e le 17 avrà un drink in omaggio (anche chi è già in possesso di prevendita TicketSms). Per info e prenotazione tavoli, tel 333.3616505, booking@lechateaudisco.com Il Castello ha sede nella cittadella medicea in via Cavallotti, 4.