Terra del Sole, estate in musica

Prende il via domani il progetto estivo 2023 della scuola di Musica ‘Rossini’ di Terra del Sole. Ogni pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 nella sede del castello di Porta romana sono in programma lezioni di avviamento alla musica. Un’iniziativa gratuita e aperta a tutti. Il progetto si concluderà il 28 luglio. Info e iscrizioni 0543.768445. Ma sono tante le attività pianificate nell’estate musicale medicea: il 21 giugno le ragazze della ‘Pink orchestra Santa Cecilia’, insieme tutto al femminile nato in seno alla ‘Rossini’, presenteranno il libro ‘Un’orchestra molto Pink’, che ripercorre la storia dell’affiatato gruppo. Un appuntamento patrocinato dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Il 25 è previsto il concorso per i giovani direttori di banda, promosso dal locale corpo bandistico ‘Antonio Orsini’, che annovera molti ex studenti della scuola terrasolana.