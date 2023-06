Terra del Sole, i balestrieri vincono ancora

Prestigiosa vittoria quella conquistata dalla Compagnia Balestrieri di Terra del Sole. Domenica a Chioggia i tiratori della cittadella hanno conquistato la nona edizione del torneo ‘La Colleganza’, un appuntamento che trae il nome dalla volontà di ‘collegare’ le maggiori realtà italiane di tiro alla balestra antica da banco.

I ragazzi guidati dal presidente Manuel Leonardi si sono imposti sui padroni di casa di Chioggia al termine di una gara tiratissima, conclusasi sul 310 pari: a decidere l’esito della sfida, il colpo da maestro di Monica Olivucci, che ha ottenuto il miglior ‘30’ in assoluto. In caso di arrivo a pari punti, il regolamento prevede infatti che a decretare la squadra vincitrice sia il miglior tiro sul bersaglio.

Autori di 30 punti anche Alberto Assirelli e Paola Santandrea, 29 punti per Ivan Mambelli, 27 per Andrea Benericetti, Nicola Pieraccini e Manuel Leonardi, 24 per Alessandra Del Zenero e Luca Benericetti, 22 per Agnese Rossi e Massimo Ragazzini, 18 per Maurizio Mazzoli.

Trionfo anche nel singolo con l’affermazione di Nicola Pieraccini, che bissa il successo dello scorso anno; completa l’ottimo risultato il terzo posto assoluto di Alberto Assirelli. Grande soddisfazione per i medicei, che arricchiscono la bacheca di trofei esposti nella sede del Palazzo pretorio.

"Una vittoria che vogliamo dedicare alla nostra Romagna, che purtroppo sta attraversando un momento difficile". Le parole di Manuel Leonardi fanno riferimento alla terribile alluvione che, ormai tre settimane fa, ha colpito anche il comprensorio forlivese, dove molte persone sono ora impegnate nella ricostruzione e nella ripartenza dopo l’esondazione del fiume Montone.

Chioggia, evidentemente, è terreno di conquista per i virtuosi della balestra terrasolani, che lo scorso settembre nella ‘piccola Venezia’ si aggiudicarono il campionato italiano, un titolo che difenderanno il prossimo settembre a Pisa. La Compagnia Balestrieri della cittadella medicea è la più titolata del Bel Paese con ben dodici scudetti nell’albo d’oro della manifestazione.

Francesca Miccoli