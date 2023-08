Terra del Sole, il Palio compie 60 anni

A Terra del Sole si avvicina ‘la settimana’. Quei sette giorni che portano all’evento dell’anno, il Palio di Santa Reparata e della Romagna Toscana, giunto al traguardo della 60ª edizione. Domenica 3 settembre le contrade di Borgo Fiorentino e Borgo Romano scenderanno in piazza d’Armi per la tradizionale ‘disfida’ di tiro alla balestra antica per la conquista del ‘glorioso vessillo, realizzato dal pittore salernitano Fernando Mangoni. Il momento più atteso sarà preceduto dalle tradizionali liturgie preparatorie. Si parte sabato alle 21 nel Palazzo pretorio, teatro del concerto della Thames Youth Orchestra: musicisti tra gli 11 e i 18 anni, provenienti da oltre 20 scuole del territorio londinese, e un corpo docente di 10 musicisti professionisti. Domenica alle 10.30 nella chiesa parrocchiale sono previste la benedizione del Palio, la donazione dei ceri all’altare di Santa Reparata e la celebrazione della Santa Messa in lingua latina.

Giovedì 31 e venerdì 1° settembre saranno protagonisti i piccoli contradaioli, impegnati nella pittura della pavimentazione ai lati della piazza d’Armi. "Puntiamo molto sui bambini – dice Chiara Mazzoli, presidente del Borgo Fiorentino –: rappresentano il futuro della contrada e del paese. Nel pomeriggio di giovedì organizzeremo giochi, sorprese e una merenda per comprendere lo spirito del gruppo". Stesso concetto per il presidente del Borgo Romano, Michele Verità. "Ai bimbi offriremo una cena a base di pizza e sabato pomeriggio allestiremo una caccia al tesoro per trasmettere il senso di appartenenza". La sera della vigilia sono in programma le cene propiziatorie nei borghi: un rito collettivo che si rinnova all’insegna della goliardia e della convivialità. Lo scorso anno vi presero parte circa 600 persone. Infine, domenica 3 settembre, il momento più atteso con la gara di tiro alla balestra, preceduta alle 16 dal solenne corteo con i rappresentanti dei due Borghi. Seguirà l’insediamento del commissario granducale, interpretato da Jan Bauer, sindaco della città ceca gemellata di Prachatice e graditissimo ospite.

"Anche quest’anno una nostra delegazione ha partecipato alla Festa del Sale – spiega Andrea Bandini, presidente dell’Ente Palio –, e nell’occasione il primo cittadino ci ha consegnato un assegno di 10.000 euro per fronteggiare i danni dell’alluvione". Il rullare di tamburi, il suono delle chiarine, i giochi di bandiera e il tiro alla fune completeranno l’affresco rinascimentale.

Tra le opportunità culturali a latere, si segnalano la mattina del Palio la visita della città fortezza curata dalla guida Chiara Macherozzi (prenotazione obbligatoria entro sabato 2 allo 0543.769631 350.5193970), e due mostre d’arte: già visitabile nel Palazzo pretorio le opere vincitrici della IV edizione del concorso - premio d’arte Caterina Sforza - Logos e della I edizione del premio Cosimo I de Medici, a cura di Marilena Spataro, Francesca Caldari e Alberto Gros, mentre il 3 verrà inaugurata la personale di Ebe De Mitri, artista figurativa torinese.

Francesca Miccoli