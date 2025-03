Terra del Sole in ‘rosa’, c’è la Camminata serale

Un modo originale e salutare per celebrare l’universo in rosa. Domani sera a Terra del Sole torna la camminata delle donne, organizzata dalla Pro loco e dalle associazioni locali. Un appuntamento che si snoderà tra natura, sapori e convivialità. L’anno scorso furono ben 330 i partecipanti all’evento, quest’anno si vuole stabilire un nuovo record.

Il programma prevede il ritrovo alle 19.45 in piazza d’Armi a Terra del Sole, un quarto d’ora più tardi la partenza per uno dei due percorsi previsti, adatti a tutti: il primo, sviluppato su 4 chilometri, ideale per chi desidera abbandonarsi a una passeggiata rilassante; il secondo di 7,5 chilometri con un dislivello di circa 270 metri, concepito per chi ama sfide più dinamiche.

Novità 2025 il percorso di 14 chilometri (350 metri di dislivello) riservato a mountain bike, gravel ed e-bike. Si consiglia di portare una piccola torcia e indossare scarponcini (soprattutto per il percorso di 7,5 km). Al rientro è previsto un ristoro caldo e accogliente attorno al braciere allestito nel cuore cittadino.

Sarà possibile ristorarsi con la fagiolata del Piave e i fagioli all’uccelletto per i vegetariani, il tutto accompagnato da sangiovese, vin brulè, colomba e – assicurano gli organizzatori - "tanto calore". E in sottofondo la musica del dj Davide Castagnoli. Per tutte le donne un pensiero speciale: un rametto di mimosa accompagnato da un cioccolatino.

La quota di partecipazione è di 5 euro. L’evento è aperto a tutti: uomini e donne, adulti e bambini (per informazioni e iscrizioni info@castrocarotermeterradel sole.travel o 328.7179758).

Francesca Miccoli