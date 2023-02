Terra del Sole, incontro su De Chirico a Palazzo pretorio

Alle 18 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole è in programma un incontro pubblico sul tema ‘De Chirico uber alles’. A introdurre l’appuntamento sarà lo scrittore Simone Valmori, che rivisiterà l’esistenza e l’evoluzione artistica del principale esponente della pittura metafisica, soffermandosi dapprima sulla sua "originale interpretazione della classicità e sull’interesse per la tecnica dei grandi maestri rinascimentali".

"De Chirico – spiega Valmori – porrà sì le basi per la nascita del surrealismo, corrente artistica che prediligerà la rappresentazione dell’io interiore a discapito della fedeltà realistica e avrà protagonisti del calibro di Mirò, Dalì e Magritte, ma dal secondo dopoguerra giungerà anche a una personale fase barocca, celebri gli autoritratti e la Forgia di Vulcano nella Collezione Verzocchi". E proprio sulle opere conservate a Palazzo Romagnoli si soffermerà Simona Palo, affiancata dal critico d’arte Michele Govoni. L’appuntamento è promosso in seno a Picta, rassegna europea di arte contemporanea, in corso a Palazzo pretorio (aperta dal lunedì al venerdì ore 16 - 19, il sabato su appuntamento al 333.4608113).