Terra del Sole, l’Accademia del Musical in scena al Palazzo pretorio

Alle 15.45 il Palazzo pretorio di Terra del Sole ospiterà uno spettacolo messo in scena dagli allievi del corso professionale triennale dell’Accademia del Musical. I ragazzi si esibiranno nei due capolavori ‘Les miserables’ e ‘The phantom of the opera’, recentemente al centro di un laboratorio intensivo. Protagonisti di due brevi estratti saranno Margherita Calidori e Anna Farronato del primo anno di corso, Chiara Ambrosini e Cristina Cecilia del secondo anno, Gabriele Pezzi del III anno. L’ingresso è libero. L’Accademia è diretta da Fabiola Ricci. Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con la pro loco di Terra del Sole e gode del patrocinio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

f.m.