Terra del Sole, musica per ricordare Cavina

Un prestigioso appuntamento in musica andrà in scena domani sera alle 21 nella chiesa di Santa Reparata a Terra del Sole. Per rendere omaggio a suo un figlio illustre prematuramente scomparso, la cittadella medicea ospiterà infatti l’evento dal titolo ‘Ricordando Claudio’, concerto dell’ensemble La Venexiana fondato e diretto proprio dal compianto Claudio Cavina, la cui figura viene appunto ricordata con questa serata.

La formazione musicale torna nel luogo dove tutto ebbe inizio: tra le mura sacre, il mediceo Cavina mosse i primi passi nell’universo delle sette note, "guidato da una sensibilità innata e da una passione travolgente che lo portò, da autodidatta, a esplorare il repertorio dal periodo medievale al primo barocco" spiegano gli organizzatori dell’appuntamento (proposto da Visit Castrocaro Terme e terra del Sole in collaborazione con il Comune). "La sua carriera – si legge ancora nella nota di presentazione del concerto di domani – decollò grazie alla straordinaria voce di controtenore, prima come solista poi in ensemble specializzati nel repertorio madrigalistico".

Inoltre, proprio con l’ensemble La Venexiana il musicista terrasolano "raggiunse i vertici internazionali, esibendosi nei teatri più prestigiosi del mondo. Le registrazioni integrali dei madrigali del grande compositore creomense Claudio Monteverdi e delle opere barocche del maestro cremasco Francesco Cavalli sono diventate riferimenti assoluti nel panorama discografico mondiale".

Scomparso nel 2020 all’età di 58 anni, Cavina ha portato quindi il nome di Terra del Sole in tutto il mondo, "creando un legame simbolico tra le origini rinascimentali della città e il genere musicale in cui eccelleva – concludono da VisitCastrocaro –. Il concerto rappresenta un omaggio sentito a questo raffinato musicista e un’occasione unica per rivivere la magia della musica antica nel luogo che ne ha ispirato la vocazione artistica".

