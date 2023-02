Terra del Sole ospita l’arte contemporanea

Per 32 giorni Terra del Sole diventerà l’ombelico dell’arte contemporanea. Da mercoledì alle 18 al 18 marzo il Palazzo pretorio ospiterà Picta, Rassegna Europea d’arte contemporanea - Premio Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole, promossa da Aps Cava forever group con il patrocinio, tra gli altri, della Regione Emilia Romagna, del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, della Pro loco medicea, del Resto del Carlino QN.

Nell’edificio cinquecentesco saranno esposte 80 opere di 28 maestri di altissimo profilo: dal parigino Buell a Guerrino Tramonti, dalla teutonica Gundel Busch a Giuseppe Bertolino, da Alfred Milot Milashi a Mario Bertozzi. I visitatori potranno apprezzare espressioni dei differenti modi di vedere degli artisti, accomunati dalla stesso amore per il colore e l’arte. E proprio nel ‘privilegio del colore’ il critico d’arte Michele Govoni, curatore della rassegna, ha individuato il filo conduttore del percorso espositivo. "Il colore può considerarsi come mezzo interpretativo della realtà e per questo profondamente mimetico della realtà stessa – spiega Govoni –; al contempo può fungere da strumento simbolico che trasporta messaggi, i più diversi, sul filo delle cromie e dei significati più reconditi".

Sul ruolo ‘salvifico’ dell’arte si sofferma Giuseppe Bertolino, direttore artistico di Picta: "L’arte contemporanea ha oggi il ruolo fondamentale di preservare il mondo dalla deriva di una mediocrità imperante". Nell’ambito della rassegna sono in programma diversi eventi culturali, tra cui presentazioni di libri con ospiti scrittori locali e nazionali, e ancora critici d’arte e studiosi della materia. Il calendario degli eventi collaterali prevede: sabato 18 alle 17.45 la presentazione del libro ’Con loro’, scritto da Alfonso e Nicola Vaccari; martedì 21 alle 18 appuntamento dedicato a Giorgio De Chirico; martedì 28 alle 18 un evento dedicato alla scrittrice Grazia Deledda, a cui sarà dedicata una mostra fotografica. In marzo sono previsti una serata in memoria dello scultore Mario Bertozzi, (il 4); un appuntamento dedicato all’arte italiana degli anni Novanta (il 7); martedì 14 un momento celebrativo del ceramista faentino di fama internazionale Guerrino Tramonti. Il 18 avrà luogo la consegna dei Premi Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole, destinati a personaggi del ’900 distintisi nell’ambito dell’arte contemporanea, della letteratura e dell’ecologia. La mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì ore 16-19, sabato su appuntamento (333.4608113).

Francesca Miccoli