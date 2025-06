Terra del Sole, raduno di moto

Si intitola ‘Beer & Bike’ il raduno motociclistico organizzato nella giornata di domani dal bar La Nuova Mora di Terra del Sole. Un’iniziativa promossa non solo in favore dei centauri e degli appassionati di moto: sono infatti previsti momenti conviviali ed enogastronomici aperti a tutti. Il programma dell’evento contempla un giro a percorso libero sulle due ruote motorizzate con ritrovo dei partecipanti alle 9.30 dietro il bar, in via Ugo Capanni, per l’occasione chiusa al traffico. Un’ora più tardi la partenza. Ogni motociclista potrà scegliere il proprio itinerario e fare tappa all’Haller’s bar di Santa Sofia, dove tra le 11 e le ore 12 avrà luogo un aperitivo.

A seguire il rientro a Terra del Sole, teatro di un’esposizione di moto e di un mercatino con oggettistica e accessori dedicati. Nel pomeriggio e in serata musica con le band Rock 27 e Marangones. Chi lo desidera potrà rifocillarsi al bar Mora optando per i piatti della cucina tradizionale mentre all’esterno saranno presenti food truck che proporranno cibo da strada. Ogni tre birre è prevista una maglia in omaggio. L’evento è organizzato in collaborazione con la Pro loco di Terra del Sole e Silvia Ceroni, ed è patrocinato dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Info: 328.6470316.

f.m.