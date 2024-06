Terra del Sole: ’Splendido’ al Castello del Capitano

Archiviata con successo l’anteprima stagionale dello scorso 31 maggio, a Terra del Sole prendono il via questa sera i canonici appuntamenti quindicinali con Splendido, l’evento del mercoledì sera d’estate al Castello del Capitano delle Artiglierie. Dalle 19.30 nel grande parco del maniero andranno in scena aperitivo, cena e dopocena, accompagnati dalla musica di Pyton dj e dall’intrattenimento del Gaddo. I partecipanti avranno l’opportunità di comporre la propria cena scegliendo tra le proposte dei food truck Enzu Asian food, La Birreria Forlì e Faenza, La Nuova Brocca, Red Velvet Bakery. L’ingresso al tavolo costa 15 euro a persona comprensivi di una bottiglia di vino ogni 4 persone, l’ingresso normale costa 15 euro consumazione inclusa. Si può accedere a qualunque ora, prenotando un tavolo oppure accomodandosi nei pouf (disponibili fino a esaurimento) o ancora partecipando solo alla serata disco dopocena fino all’1 di notte. Famiglie e amici quattro zampe sono accolti con gioia. La quinta edizione della fortunata manifestazione avrà luogo in un parco rinnovato, uno scenario unico dove vivere alcune ore in spensieratezza. Il castello si trova nel Borgo Fiorentino, in via Cavallotti 4. Per info, contattare il 333.9909562, per prenotare un tavolo cliccare sul link https://bit.ly/splendidoalcastello. Prossimo appuntamento mercoledì 26 giugno.