Terra del Sole, stasera al Palazzo pretorio si parla di cure naturali

Avrà luogo stasera il secondo appuntamento con i ‘Mercoledì della salute, della prevenzione e della cultura’. L’appuntamento è negli spazi del Palazzo pretorio di Terra del Sole, quando, alle 21, l’edificio rinascimentale ospiterà un incontro pubblico che, questa volta, affronterà il tema: ‘Il libro della natura. Saper leggere i rimedi per la nostra salute tra bacche, foglie e radici’. Un’occasione per scoprire di più sui medicamenti che offre la natura, stando sempre attenti alle false informazioni. L’incontro è stato organizzato dalla sezione Avis di Castrocaro Terme e Terra del Sole in collaborazione con l’associazione Cecere.

Nel corso della serata interverrà Simone Poggi. Saranno presenti, come sempre, anche i volontari dell’Unità di raccolta Avis di Forlì, pronti a dare informazioni sulla donazione e accogliere le domande di tutti i presenti interessati a candidarsi come donatori di sangue o plasma.

I ‘Mercoledì della salute, della prevenzione e della cultura’ rappresentano un appuntamento fisso in terra medicea, ideato dalla locale sezione dell’Avis, intitolata a Donato Donatini. Si tratta di incontri pensati per mettere a confronto cittadini, medici ed esperti su argomenti di grande attualità e interesse. L’ingresso a tutte le serate della rassegna è libero e aperto a tutti. L’evento è patrocinato dal Comune termale e va in scena grazie al supporto della Pro loco di Terra del Sole.

f. m.