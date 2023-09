Terra del Sole, torna il raduno di gruppi storici

Armigeri e giullari, madonne e messeri, mercanti e artigiani saranno protagonisti nel fine settimana a Terra del Sole, teatro del grande evento Ad 1387, raduno internazionale di gruppi storici di fine 1300. Nella cittadella verrà ricostruita con straordinaria fedeltà filologica la quotidianità civile e militare del quattordicesimo secolo. I visitatori avranno l’opportunità di immergersi nel periodo compreso tra il 1360 e il 1410 visitando gli accampamenti (circa 70 le tende recintate) allestiti nel grande giardino del Bastione San Martino, aperto sabato dalle 10 a mezzanotte e domenica dalle 10 alle 19. Grazie alla presenza di espositori da tutta Europa si potranno ammirare costumi e arredi di una storia ormai lontana.

Per garantire la piena rispondenza tra tempi e costumi, sono rigorosissime le prescrizioni imposte ai rievocatori, che non potranno utilizzare materiali anacronistici e non prettamente storici nè esporre repliche di armi e armature non realizzate seguendo forme e materiali dell’epoca. Nel corso della duegiorni sono previsti numerosi momenti di intrattenimento: il programma della prima giornata contempla alle 11 la caratteristica liturgia della ‘bollatura delle vesti’ e alle 22 l’imperdibile spettacolo del giullare; domenica mattina alle 10 sarà la volta dei giochi Danteschi con sfide tra dame, fanti e cavalieri. Ma il momento clou della manifestazione si vivrà nel pomeriggio: sabato alle 16.30 e domenica alle 17.30 centinaia di armati daranno vita a una battaglia sotto le mura medicee. La rievocazione del conflitto, avvenuto nei pressi di Castrocaro nel 1387, con contrapposte le truppe comandate da Cecco Ordelaffi da Forlì e le Compagnie di ventura dei Landi, dei Dal Verme e Guido d’Ascanio.

Uno spettacolo sempre suggestivo e realistico, che richiama ogni anno tantissimi appassionati e semplici curiosi. In occasione dell’intero evento sarà aperta la locanda con stand gastronomici che proporranno piatti preparati secondo le ricette medievali (dal piatto del porco alla zuppa del contadino) e della tradizione romagnola (a partire dai cappelletti al ragù alle piadine e bruschette). La manifestazione, a ingresso libero, si terrà anche in caso di pioggia. All’interno degli accampamenti e durante le battaglie, verranno utilizzate armi non affilate, collocate in posizione sicura, e che potranno essere maneggiate solo alla presenza dei rievocatori: una norma adottata per garantire l’incolumità delle persone. Ad 1387 è organizzato dalla Compagnia d’arme delle 13 porte in collaborazione con la Pro loco di Terra del Sole, il Borgo Romano e tutte le associazioni di volontariato della cittadella. www.ad1387.com, castrocarotermeterradelsole.travel.

Francesca Miccoli