Alessandro Caporaletti
Forlì
CronacaTerra del Sole torna nella storia con la rievocazione ‘L’alba della città fortezza’
11 ott 2025
FRANCESCA BEATRICE MICCOLI
Cronaca
Terra del Sole torna nella storia con la rievocazione ‘L’alba della città fortezza’

Archiviata tra i consensi Ad. 1387 Battaglia a Terra del Sole, in questo fine settimana la cittadella medicea torna a immergersi nell’antico passato: oggi e domani è infatti in programma ‘L’alba della città fortezza’, un nuovo grande evento rievocativo all’insegna della storia e della cultura, ma anche dello spettacolo.

La manifestazione che va in scena in questo weekend nasce dalla collaborazione tra Compagnia del Montone e Progetto 1571, con il supporto delle realtà associative locali – Sbandieratori, Musici e Uomini d’Arme aps, Pro loco Terra del Sole e Borgo Romano –, e vedrà la partecipazione di numerosi gruppi di rievocazione provenienti da tutta Italia e da diverse nazioni dell’Europa: da Spagna, Francia, Portogallo, Repubblica Ceca e Slovacchia hanno già confermato la presenza, trasformando la manifestazione in un vero e proprio crocevia internazionale della rievocazione rinascimentale.

Durante le due giornate, il pubblico potrà vivere un’esperienza unica visitando accampamenti storici, ammirando fedeli ricostruzioni di vita civile e militare, partecipando a dimostrazioni didattiche, momenti conviviali e spettacoli. "Un appuntamento che – spiegano gli organizzatori –, non è solo un’occasione di spettacolo ma anche un ponte tra culture, appassionati e territorio: un evento di comunità e di respiro internazionale. L’obiettivo è creare legami duraturi tra gruppi italiani e stranieri, rafforzando la rete di eventi dedicati al XVI secolo e valorizzando la straordinaria cornice di Terra del Sole, città ideale del Rinascimento".

