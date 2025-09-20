Terra del Sole tra armigeri e cortigiane

Sarà la rievocazione della battaglia avvenuta sul finire del XIV secolo nei pressi di Castrocaro il momento più atteso di Ad 1387, raduno di gruppi storici del 1300 provenienti da tutta Europa, oggi e domani a Terra del Sole. Alle 17.30 sotto le mura medicee scenderanno in campo centinaia di rievocatori per far rivivere il conflitto tra le truppe di Cecco Ordelaffi da Forlì, alleate con i Bolognesi, e le Compagnie di Ventura di Landi, Dal Verme e Guido d’Ascanio.

Ma per tutto il fine settimana (oggi dalle 9 alle 23 e domani dalle 9 alle 2) la cittadella si calerà nel periodo tra il 1360 e il 1410 e sarà popolata da armigeri, mercanti, cortigiane, artigiani. Da non perdere gli accampamenti con oltre 70 tende allestite nel bastione San Martino, dove sarà possibile assistere alla quotidianità della vita medievale in contesto militare. Durante la duegiorni sono in programma gli spettacoli della Dama delle civette, di Fabius il Giullare e dell’Armiers Medieval Folk.

Espositori selezionati da tutta Europa daranno vita al mercato storico con armature, armi e abiti per rievocatori. Sarà inoltre attiva una locanda che proporrà pietanze dell’epoca oltre alle tradizionali piadine e bruschette. Ad 1387 è organizzato dalla Compagnia d’arme delle 13 porte in collaborazione con la Pro loco di Terra del Sole e il Borgo Romano. L’ingresso è gratuito al pari del parcheggio.