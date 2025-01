Terra del Sole, una brace che unisce

Una grande festa lunga due settimane, vissute all’insegna dell’allegria, della convivialità e dei buoni sentimenti che caratterizzano il periodo natalizio. In piazza d’Armi a Terra del Sole dalla sera della Vigilia arde la grande brace allestita dai volontari del Gruppo del Fuoco, una settantina di volontari, abituali avventori del bar Due Borghi, tassatisi per organizzare l’apprezzato evento.

Tantissime le persone presenti ogni sera attorno alla fiamma – racconta Roberto Biondi, una delle anime del sodalizio –, tutti uniti in un’atmosfera splendida, all’insegna della condivisione. Numerosi anche coloro che sono arrivati con carne, verdure e altro da cuocere sulla griglia messa a disposizione dal Gruppo: al termine della cena hanno sempre pulito tutto, lasciando la piazza come l’avevano trovata.

Un salotto vestito a festa, arricchito quest’anno da tre caratteristiche casette in legno con tavoli e quattro sedie, andate ad aggiungersi al chiosco dei volontari, all’albero di Natale, al presepe, alle grandi sagome di ciclisti illuminate, allestite per onorare uno dei tanti team giunti a celebrare le feste: oltre agli appassionati delle due ruote, i camminatori di Walking on the hills, i cacciatori, varie aziende e commercianti, a partire dal macellaio Carlo nell’anno delle nozze d’oro dell’attività nel cuore cittadino.

Memorabili poi la cicciolata e i circa settanta litri di brulé versati ogni sera. E da domani sera, calato il sipario, si penserà a chi devolvere in beneficenza il ricavato delle offerte.