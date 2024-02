Terra del Sole, venerdì per l’inaugurazione di Picta arriva Bonaccini

Picta 2024, è partito il conto alla rovescia. Venerdì alle 17.30 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole sarà inaugurata la seconda edizione della Rassegna europea di arte contemporanea - Premio città di Castrocaro Terme e Terra del Sole. A tagliare il nastro saranno il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Francesco Billi. Dopo il successo dello scorso anno, la grande esposizione ideata dal maestro Giuseppe Bertolino torna a nobilitare la scena culturale in versione rinnovata, arricchita e contrassegnata da grandi numeri.

Trenta gli artisti presenti, una novantina le opere esposte e tantissimi eventi collaterali tra mostre commemorative, incontri, dibattiti e appuntamenti riservati ai bambini. "Picta avrà il cuore pulsante anche quest’anno nel Palazzo pretorio – spiega il maestro Giuseppe Bertolino, ideatore e direttore artistico della manifestazione –, ma valicherà la soglia dell’edificio rinascimentale, che già è uno scenario di straordinario pregio, per approdare in alcune location particolarmente significative: il museo interreligioso di Bertinoro e la diga di Ridracoli, teatro di una mostra fotografica allestita in collaborazione con Romagna Acque". Altre installazioni saranno collocate nel giardino Cosimo I de’ Medici, a fianco del Palazzo affacciato su piazza d’Armi, e in alcuni showroom di Castrocaro (Gina biancheria) e Terra del Sole (La Rosa arredamenti). Filo conduttore della rassegna sarà la bellezza del colore. Con Picta torna il premio Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole, destinato a personaggi che siano legati al territorio e che nel corso dell’esistenza abbiano contribuito in maniera appassionata ad avvicinare le persone all’universo della cultura. La manifestazione è curata dal critico d’arte Michele Govoni ed è promossa da Cava Forever group, sodalizio forlivese che nel tempo ha organizzato diversi appuntamenti di alto profilo per la promozione dell’arte e della cultura (tra cui Segmenti Marini a Milano Marittima). L’ingresso alla mostra e a tutti gli eventi collaterali sarà gratuito, un’ottima occasione per avvicinare all’universo artistico anche chi normalmente non frequenta musei ed esposizioni.

"L’arte è qualcosa di meraviglioso e insostituibile – aggiunge Bertolino –. In un’epoca caratterizzata da una crisi di valori, principi e identità, l’arte contemporanea può contribuire a individuare percorsi inesplorati attraverso la costruzione di nuovi mondi, nuovi orizzonti, nuovi modelli e nuove forme. Una bussola per orientarsi nel labirinto di una società liquida".

La rassegna gode del patrocinio della Regione Emilia Romagna, del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, della Pro loco di Terra del Sole, di Romagna Toscana, di AiCC città delle ceramiche e del Resto del Carlino QN. "Picta è frutto di un grande lavoro di squadra, di associazioni e di importanti collaborazioni con enti e istituzioni pubbliche e private – conclude Bertolino –. Senza il loro contribuito non sarebbe stato possibile allestire la rassegna".