Terra del Sole, visita alle due chiese consacrate a Santa Reparata

Un pomeriggio alla scoperta di due edifici di culto simbolo della cittadella medicea di Terra del Sole. E’ la proposta culturale che prevede una doppia visita guidata in programma domenica a partire dalle 15.30: al centro del viaggio nella storia l’antica Pieve e la chiesa di Santa Reparata. Sotto la protezione della santa orientale, vergine e martire, si è svolta buona parte della storia della ’città ideale’.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto in via Biondina 95, all’ingresso della chiesa matrice dell’intera vallata dell’Acquacheta, risalente al VI secolo e di probabile origine bizantina. Al termine trasferimento in piazza d’Armi per scoprire la chiesa parrocchiale, costruita tra il 1564 e il 1605. La durata della visita, a offerta libera, è di 2 ore e mezza circa.

Prenotazione obbligatoria entro le 12 di domani. Per info e prenotazioni, contattare il numero 349.9766518. L’iniziativa è promossa dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole in collaborazione con Formula Servizi Soc. Coop. e con le due Pro Loco di Castrocaro Terme e di Terra del Sole.

f.m.