Terra del Sole, visitatori da fuori regione

Sono già un migliaio le persone che dalla sera della Vigilia a oggi hanno ammirato la 34ª Rassegna di presepi di Terra del Sole, allestita nell’incanto del rinascimentale Palazzo pretorio. Visitatori di ogni età, provenienti da tutta la vallata ma anche da più lontano, come racconta Andrea Bandini, una delle anime degli Amici del Presepe e della Pro loco, organizzatori della sempre partecipata manifestazione. "Tanti gli emiliani, tra loro i ragazzini di Budrio arrivati in pullman con l’insegnante di catechismo, ma anche famiglie giunte appositamente nella cittadella dalle Marche e dalla Toscana", le parole di Bandini mentre mostra con orgoglio il libro delle presenze, vergato con ogni grafia, dalle lettere giganti e stentate dei bimbi in tenerissima età a quelle accompagnate da belle parole verso gli artisti e gli organizzatori. Abilissimi ad allestire con cura e dedizione opere definite ‘magiche’ e ‘bellissime’.

Nel cortile del Palazzo sono tantissime le natività realizzate nelle forme e coi materiali più originali: da quelle collocate nei tronchi di albero a quella dipinta su tegole e coppi, fino agli esemplari con personaggi realizzati con tappi di sughero dai bimbi dell’asilo. Vincente si è rivelata poi l’idea di sposare i presepi amatoriali a quelli artistici allestiti nelle sale dell’edificio cinquecentesco grazie alla collaborazione tra Pro loco e e l’Associazione culturale Logos, promotrice di tre mostre tematiche: la collettiva ‘Sotto una buona stella’, la tripersonale di scultura ‘Venire alla luce’ e ‘I Presepi delle meraviglie’ di Marco Gagliardi, che già aveva esposto 4 dei 9 esemplari alla rassegna ‘100 presepi in Vaticano’, benedetti da Papa Francesco.

La manifestazione medicea nacque sul finire degli anni Ottanta da un’idea di don Marino Tozzi, reduce da una visita all’arena di Verona, museo a cielo aperto per tantissimi presepi. "Fu allora che pensammo di allestire le natività nelle cannoniere, nel bastione che per tanti anni ha ospitato le Natività". Dove il sacerdote ha trascorso tante ore all’opera prima di passare il testimone e dove probabilmente la Rassegna tornerà nel prossimo anno, in occasione della 35ª edizione. Palazzo pretorio rimarrà aperto alle visite fino al 22 gennaio. Questa settimana tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Successivamente, negli stessi orari ma solo durante il weekend (per info, tel. 335.7026444). "Siamo molto soddisfatti – le parole dell’ex sindaco Luigi Pieraccini, oggi leader della Pro loco –. E ci aspettiamo ancora tanti visitatori, in particolare per l’Epifania e il prossimo fine settimana". L’ingresso è a offerta libera. Gli incassi della vendita dei cataloghi saranno devoluti alla Caritas.

Francesca Miccoli