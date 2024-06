Terra Mossa, il festival a Modigliana. Edizione ’rosa’ con Nada e Donà

‘La città delle donne’ è il programma tutto al femminile della 2ª edizione di ‘Terra Mossa’, il festival della canzone nato l’anno scorso a Modigliana con tre giorni di musica poi diventato uno dei simboli della ripresa del territorio romagnolo, dopo le alluvioni e con 6.912 frane nel solo borgo collinare. Vinicio Capossela e Eugenio Finardi furono i big che con una quarantina di altri musicisti suonarono e cantarono, a titolo gratuito, per oltre 20 ore in 25 concerti di fronte ad almeno 7mila visitatori.

Quest’anno i tre giorni da non perdere saranno il weekend lungo del 19-20-21 luglio. Il direttore artistico dell’evento è ancora Antonio Gramentieri, 52enne modiglianese, proprietario di Crinale Lab, laboratorio artistico con sala d’incisione, ideatore assai coinvolto in questo percorso musicale di auspicata rinascita perché il suo comune è stato il più distrutto. In arte Don Antonio, Gramentieri è musicista, produttore, scrittore, autore di musiche per cinema, Tv e pubblicità, molto apprezzato anche a livello internazionale e per 21 anni promotore e gestore del festival ‘Strade Blu’. "Il festival – spiega – è nato dalla terra che si è staccata dalle montagne e ha divorato porzioni di paesaggio, la terra a cui siamo legati e vogliamo aiutare a ripartire. Nel riproporre il festival l’idea è stata iniziare una riflessione sul rapporto con la Terra. Partendo dall’idea di terra-madre, terra generatrice di vita, è stato inevitabile assumere un punto di vista femminile". Tra i grandi nomi di questa edizione figurano artiste come Nada, Cristina Donà e Mara Redeghieri. "Ospitarle in un piccolo paese – conclude Don Antonio – è un sogno e accostare questi nomi a quelli di artiste di altre generazioni e altri generi è un segno di continuità e di invito all’ascolto". Il weekend non prevede biglietti di ingresso ma offerta libera. ‘Terra Mossa’ è organizzato da Pro Loco Modigliana e Big Ben Aps, con i contributi della Regione Emilia Romagna, Comune di Modigliana, Fondazione Cassa dei Risparmi Forlì, Bcc - Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese, e con il supporto degli artisti locali. Nei giorni precedenti e la domenica sono in programma eventi in tutto il paese. Inizio concerti: venerdì ore 18, sabato e domenica tutto il giorno. Info: 339.7428389, www.prolocomodigliana.com, www.crinalelab.com.

Giancarlo Aulizio