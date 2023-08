’Terra Mossa’ riempie le vie con Capossela

di Giancarlo Aulizio

Grandissime emozioni con Vinicio Capossela ed Eugenio Finardi e tutti gli altri esibitisi domenica sera in una Modigliana sorridente che ha vissuto una splendida giornata, straordinaria per il suo ritorno alla normalità dopo i disastri alluvionali del mese di maggio. La città più colpita dalle frane è stata invasa da migliaia di persone, apparse incuriosite per la bellezza della medievale architettura, richiamate dalla splendida organizzazione del festival di ripartenza ‘Terra Mossa’, organizzato da Pro loco e Big Ben APS col patrocinio del Comune.

Secondo il sindaco Jader Dardi "sono stati tutti a disposizione nel promuovere un festival che ha richiamato attenzione e risorse per il paese. Un invito e una sollecitazione a ripartire e tenere unito il territorio". La consulenza artistica del modiglianese Antonio Gramentieri, in arte Don Antonio, in amicizia per i concittadini Grammo, ha reso possibile l’impossibile.

Musicista produttore, autore di musiche per il cinema, Don Antonio ha portato a decine artisti ad esibirsi gratuitamente in quattro fantastiche serate per il rapporto di fiducia creatosi fra loro nei 21 anni in cui è stato promotore del festival ‘Strade Blu’. La mattinata della giornata clou per la presenza dei cantanti più noti è iniziata con un improvvisato duo di chitarristi di fronte a numerosi ascoltatori, e del percussionista Bubi durato oltre un’ora all’esterno del bar la ‘piazanova’, dove Grammo ha accompagnato il cantante genovese Paolo Bonfanti per poi chiudere la serata insieme a Capossela in concerto.

Sempre al mattino è arrivato un pullman di toscani provenienti da Penna (AR): grazie alle offerte del Comitato Festeggiamenti e La ComunitàPenna e a tante altre è stato possibile ‘Terra Mossa’. L’ingresso era a offerta libera e in tantissimi hanno riempito festosamente le piazze e le strade dell’antico borgo dove sui due palchi si sono esibiti, in tre giornate, decine di musicisti in vari concerti non stop dalle ore 16 a mezzanotte. Ma richiamati anche dai più noti Capossela e Finardi solo domenica circa 4 mila partecipanti all’evento, appartenenti a tutte le età, si sono accalcati prima sotto i palchi poi nel riempiere le due piazze ed infine nell’accontentarsi di ascoltare l’ottima musica che risuonava nelle strette vie comodamente seduti ai tavoli, dove si poteva consumare il ricco menù preparato dai volontari della Pro loco.

Si è trattato di un evento eccezionale non solo di musica, peraltro aperto dalla suggestiva ‘Romagna mia’ cantata da tutti, ma anche per gli eventi collaterali come quelli della libreria-atelier ‘Bauci Città’ che domenica ha fatto dialogare Davide Reviati, uno dei maggiori vignettisti italiani, con Matteo Contin, oppure l’artista Chiara Lecca in modalità openstudio con presentazioni inediti, libri, creazione di pezzi unici. E ancora la mostra ‘de arte belli ac pacis’ di Daniel Dotti Francioni, nella chiesa della Misericordia.

Oggi gran finale con la giornata di chiusura che prevede per ‘Bauci Città’ la presentazione della trilogia ‘Succulente di Annalisa Trapani e Laura Nomisake e alle ore 18 Live drawing di Samuele Canestrari. Tappeti sonori space-noise di Laura Nomisake e la chiusura musicale alle ore 21 è affidata a Rio Sacro e The Last Coat of Pink che è un trio composto da Kathya West alla voce, Alberto Dipace al pianoforte e Danilo Gallo al contrabbasso.