terra santa: la giornata

Si celebra oggi la Giornata mondiale della Terra Santa e, per sostenere la presenza della Chiesa cattolica e la Custodia francescana nella terra di Gesù, anche nella diocesi di Forlì-Bertinoro verranno fatte preghiere e offerte durante le liturgie del giorno. A Forlì la raccolta avverrà in Cattedrale al termine della Via Crucis cittadina che partirà alle 20.45 dalla chiesa della SS. Trinità. La Custodia di Terra Santa da secoli si impegna nella conservazione e rivitalizzazione dei luoghi santi del cristianesimo lì e in tutto il Medio Oriente. Tra i vari obiettivi della missione francescana vi sono il sostegno e lo sviluppo della minoranza cristiana che vi abita, la conservazione e la valorizzazione di aree archeologiche e santuari, la liturgia nei luoghi di culto, le opere apostoliche e l’assistenza ai pellegrini. I frati svolgono attività pastorale in diverse parrocchie e con opere di carattere sociale: scuole, collegi, case per studenti, laboratori artigianali, circoli parrocchiali, case di riposo per anziani, doposcuola, laboratori femminili, colonie estive, ambulatori. Le loro scuole forniscono formazione a circa diecimila alunni fra cattolici, non cattolici e non cristiani.