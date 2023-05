"Terra stabile? Ci vorranno 2-3 settimane"

Venerdì sul monte Trebbio, oltre alla grandine, in un’ora sono caduti 60 millimetri d’acqua. "Ed è questa che continua ad alimentare le frane", dice Alessandro Liverani. Co-fondatore della Protezione civile di Modigliana, che ha guidato fino al 2014, è un profondo conoscitore del territorio, a sua volta danneggiato dagli smottamenti.

Liverani, com’è la situazione?

"Le frane adesso sono tutte in movimento. Scivolano e non si fermeranno finché continuerà a piovere. La pioggia è la ‘benzina’ per il motore della frana".

Quando finirà?

"Di assestamento delle frane e dei versanti ne potremo parlare solo tra 2-3 settimane".

Potrebbero aprirsi anche degli altri fronti di frana?

"Purtroppo sì, laddove si sono già innescati dei movimenti la scorsa settimana. Sono franati i boschi e i soprassuoli forestali, ovvero la parte più superficiale del terreno dove ci sono le radici delle piante. In oltre 30anni di professione come dottore forestale non avevo mai visto fenomeni del genere nel territorio di Modigliana. Sono molto preoccupato".

Circolano foto in bianco e nero dell’alluvione gravissimo del 1939 e sembrano le stesse zone colpite oggi. È vero che queste frane hanno percorsi di fragilità noti?

"Sì, è vero. Esiste una relazione tecnica del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale del 1939 con dieci fotografie riferite alla frana di ‘Cà Risanello’ che ingoiò casa e circondario: si trovava lungo la strada del monte Trebbio, salendo a sinistra, poco sotto alla grande frana avvenuta la scorsa settimana a monte Cucco".

g. a.