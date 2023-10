Terre alluvionate, oltre 2.500 in corteo: “Non lasciateci soli”

Forlì, 14 ottobre 2023 - Sono stati oltre 2500 i partecipanti alla manifestazione generale delle terre alluvionate che si è tenuta a Forlì, organizzata da un comitato di cui fanno parte Appello per l’Appennino Romagnolo, Forlì Città Aperta, associazione La Parola, Cgil Emilia-Romagna, Camere del Lavoro di Forlì Cesena, Ravenna, Imola e Bologna, il Comitato Unitario delle Vittime del Fango, Anpi, Arci e Libera.

Il corteo è partito alle 10 da piazzale della Vittoria per andare a raggiungere il centro, passando per via Regnoli e arrivando in piazza Ordelaffi, di fronte alla Prefettura. Il corteo ha sfilato a suon di musica e, una volta arrivato a destinazione, sul palco sono salite alcune delle realtà promotrici. Nel mirino dei manifestanti: l'eccessiva burocrazia, i ritardi nella distribuzione dei ristori e insufficienti misure per la prevenzione di futuri eventi calamitosi tramite la messa in sicurezza delle aree montane e degli alvei dei fiumi.